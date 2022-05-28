Не только в Мелитополе: партизаны Запорожской области борются с оккупантами

Часть Запорожской области — под длительной оккупацией

На юге Украины развивается партизанское движение против оккупантов. В части населенных пунктов они ведут активную вооруженную борьбу, а в части — поддерживают украинцев морально.

В Запорожской областной администрации рассказали, где и как действую украинские партизаны на территории области.

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В оккупированном Токмаке на улицах распространяют антироссийские листовки, в Мелитополе — также. Листовки против получения российских паспортов можно увидеть в разных уголках города. Также в Мелитополе партизаны приглашают украинцев не боятся и выйти на митинг 29 мая.

Карта оккупации Запорожской области

СБУ удалось перехватить разговор мелитопольчанки с врагом. В нем шла речь о Кирилловке — знакомом многим курортном поселке на берегу Азовского моря. Кроме информации о захождении на территорию более 20 БТР, речь также шла о крепнущем в районе партизанском движении.

В обладминистрации также сделали интересный "намек" партизанам, рассказав, что в Мелитополь прибыли Т-62, снятые с консервации. Власть сообщила, что у него по правому борту слабое место из-за расположения там основного боекомплекта.

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Отметим, что украинские военные активно противостоят врагу на южном направлении. 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ поделилась впечатляющим видео из-под Гуляйполя, которое враг регулярно обстреливает. Теперь россиян там стало меньше.

Ранее "Телеграф" писал, что на Запорожском направлении удалось отбить атаку врага и отбросить его на прежние позиции. Тем временем ситуация на Луганщине становится все сложнее, карты боевых действий показывают, что россия сжимает кольцо вокруг Северодонецка.