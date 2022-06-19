У Мелітополі окупанти придумали підлість для студентів та школярів: чого остерігатися

Документи тимчасової "влади" не будуть визнані ніде у світі

Під кінець четвертого місяця окупації росіяни в Мелітополі намагаються переробити під себе освітню систему — студентів-контрактників підкуповують переходом на бюджетну форму навчання, а школярів збирають для проведення незрозумілих тестів.

"Телеграф" зібрав останні дані щодо ситуації з освітньою сферою у місті станом на ранок неділі, 19 червня.

Підкуп студентів

Цікаве оголошення з’явилось на будівлі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (МДПУ). Повідомляється, що студенти-контрактники переводяться на бюджетну форму, при цьому вся заборгованість перед Україною за навчання буде "списана".

Оголошення підписав "ректор" Андрій Чуйков, — він був викладачем Харківського університету МВС, колишнім підполковником міліції та відомим антимайданівцем.

Що дипломи захоплених окупантами навчальних закладів не будуть визнані ніде у світі, — тактовно замовчується

А як же школярі?

"Департамент освіти" окупаційної "влади" Мелітополя очолила Олена Шакурова, і останні дні за її розпорядженням дітей закликають до шкіл для складання тестів під загрозою виключення.

Законний мер Мелітополя Іван Федоров пояснює, що відповідно до українського законодавства до 31 серпня 2022 року тривають літні канікули, і діти не повинні ходити на жодні тести окупантів, передаючи їм тим самим свої особисті дані.

"Документи про освіту, які обіцяє випускникам окупаційна влада, будуть недійсними в Україні та за її межами. Водночас понесуть кримінальну відповідальність педагоги, які навмисне пропагують російські наративи у навчальних закладах, підтримують тимчасову окупацію та навчають дітей за російською програмою", — наголошує Федоров.

Випускники 9 та 11 класів отримають українські документи про освіту, зробити це можна в Запоріжжі.

Учні, які проживають на окупованій території, можуть продовжити здобувати освіту на підконтрольній українській владі території.

Мелітополь сьогодні

З кожним днем окупанти все наполегливіше намагаються нав’язати "руський мір" жителям черешневої столиці України, — на вулицях повсюдно можна побачити російські прапори та військову техніку рф.

Проте нехай це не засмучує мелітопольців, адже кожному відомо, що Мелітополь — це Україна, і його обов’язково звільнять від окупації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як сильно підскочили ціни в супермаркеті окупантів у Мелітополі.