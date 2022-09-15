У Мелітополі окупанти готують показове судилище над місцевими жителями

Про те, що відбувається у місті, розповів ексголова міськрайонного суду Віктор Фомін

Одну з будівель Мелітопольського міськрайонного суду "взяли в роботу" окупанти: вивісили триколор, господарюють у приміщеннях, зазивають на роботу працівників. Не виключено, що таким чином відбувається підготовка до судових процесів над місцевими жителями, на яких рашисти "повісили" кримінальні справи. Такий варіант розвитку подій припустив ексголова суду Віктор Фомін.

Незабаром після окупації Мелітополя міськрайонний суд припинив свою роботу. І ось днями навколо будівлі на вулиці Шмідта була помічена активність. Її результатом став новий колір навісу (з синьо-жовтого його зробили одноколірним, синім) та встановлення триколору. А у дворі на постійній основі чергують озброєні люди у формі.

- За моїми даними, окупанти відкрили кабінети суддів, проводять опис документів, які, на жаль, не були вчасно вивезені, — розповів "Телеграфу" Віктор Фомін — він очолював Мелітопольський міськрайонний суд до 2017 року, потім працював у столиці. З початком повномасштабної війни Віктор Анатолійович захищав Київ у складі 207-го батальйону тероборони 241-ї бригади ЗСУ, зараз продовжує службу в іншому підрозділі. – На табличці значиться, що це тепер Запорізький обласний суд, його голову вже призначено, але не з місцевих. Крім того, йде обдзвон співробітників апарату, їм пропонують виходити на роботу, і є ті, хто погодився.

Ексголова Мелітопольського міськрайонного суду Віктор Фомін

На співпрацю з окупаційною владою могла піти родина суддів, яка опинилася у центрі корупційного скандалу кілька років тому. Але до відповідальності суддів так і не притягнули, подружжя пізніше пішло у відставку. Оскільки у новій якості пара на рашистських ресурсах не "засвітилися", їхнє прізвище поки не називаємо.

Натомість у кадр на пропагандистських каналах потрапили Наталія Купавська та Тамара Міщенко. Вони з’являлися в сюжеті про вступну кампанію в так званому МДУ імені Антона Макаренка – фейковому університеті, створеному рашистами на базі чотирьох вищих навчальних закладів Мелітополя та Бердянська. Обидві багато років пропрацювали у Мелітопольському міськрайонному суді (Тамара Михайлівна була заступником голови) та одночасно пішли у відставку восени 2021 року.

Наталія Купавська та Тамара Міщенко

— Знаєте, у чому парадокс? Наталі Купавській мали присвоїти звання "Заслужений юрист України", — зазначив Віктор Анатолійович. – Але після цього відео Рада суддів України відкликала подання. Щодо діючих суддів, то всі вони, за винятком Юлії Чеснійшої, виїхали на підконтрольну Україні територію. І це правильно, бо навіть на мене, хоч я і ексголова, було полювання. Мені розповідали, що й під будинком орки чергували, навіть моїм однофамільцям дісталося. Одного затримали на блокпості у Василівці. Як мені розповідав тесть цієї людини: побачили документи та місце реєстрації та зі словами "Ти нам і потрібен!" витягли з машини, одягли на голову мішок і протримали у місцевому ІТТ, били, доки не зрозуміли, що помилилися.

Віктор Фомін додає, що Мелітополь може стати одним із міст, де влаштовуватимуть показові судилища, як у Маріуполі. Захоплених там добровольців-іноземців, котрі воювали на боці України, за прискореною процедурою засудили до страти. Така ж доля може чекати й на мелітопольців, викрадених росіянами в різний час. Це, зокрема, й адвокат Олег Зубов, і рятувальник Борис Кліщов, звинувачені рашистами разом з іншими земляками у допомозі ЗСУ.

– Є інформація, що зараз 17 мелітопольців росіяни задіяли на копанні окопів, бліндажів у Пологівському районі, – продовжує Віктор Анатолійович. – І вони можуть постати незабаром перед цим незрозумілим судом у Мелітополі. Якщо на Донбасі якісь квазізакони ухвалювалися, то на захопленій частині Запорізької області — ні. Можливо, сюди буде надіслано колегію з "лнр/днр" і вона розглядатиме справи по їхньому "кримінального кодексу". Поки що ясно, що це будуть показові процеси та жорсткі вироки. Це відкрито заявляє гауляйтер Євген Балицький, зокрема й кажучи про те, що відправлятимуть людей до невизнаних республік і там розстрілюватимуть.

З окупантами все зрозуміло, а як зрадники та колаборанти після такого дивитимуться своїм землякам у вічі?