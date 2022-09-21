"Референдумы" на оккупированных территориях - какую цель преследует путин

россия пытается провернуть схему, которая может усилить ее боевую мощь

Российские ставленники на оккупированных территориях заявили о проведении псевдореферендумов о вхождении в состав россии в кратчайшие сроки — назначена дата с 23 по 27 сентября. Направлены такие действия на внутреннюю аудиторию, считают в Институте изучения войн.

По мнению экспертов, в Кремле хотят найти повод для россиян участвовать в войне против Украины, сыграв на этнонационализме и призвав людей добровольно идти на защиту "новых россиян". Отмечается также, что в российской верхушке могли осознать, что текущих российских сил не хватает для захвата Украины, а служебных стимулов типа льгот не хватает, чтобы люди шли умирать добровольно.

Исследователи также отмечают, что в россии пытаются удержать российские военные части от краха, ужесточая наказания за дезертирство и отказ от службы.

Псевдореферендумы направлены также и на то, чтобы иметь возможность задействовать в войне против Украины призывников, используя лазейку в российском законодательстве, кроме этого — заставить украинцев на оккупированных территориях после 24 февраля взять в руки оружие и идти против своей страны. Но усилить боевую мощь таким способом наряду с вербовкой иностранцев обещанием гражданства и среди заключенных не удастся, считают эксперты.

По мнению Института изучения войны, путин надеется на захват Донецкой области и оборону нынешних позиций таким способом, но он ошибается. Аналитики предположили, что российский диктатор подождет и посмотрит на развитие событий, прежде чем свалить вину за провал на своих приспешников. Вероятным козлом отпущения назван глава минобороны рф Сергей Шойгу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине и мире уже отреагировали на заявления коллаборантов и оккупантов о проведении референдумов. Европейский союз грозит новыми санкциями, а в США задумались о передаче Украине российских активов. Украинские власти поблагодарили партнеров за поддержку, но президент Владимир Зеленский отметил, что радикально ничего нового не прозвучало, а на поле боя более сильная позиция у ВСУ.