Истерическая эмоциональная реакция путина на контрнаступление: политолог Фесенко о "референдумах" и о том, как их сорвать

Эксперт ёмко прокомментировал "Телеграфу" осеннее обострение на оккупированных территориях

Новость №1 сегодняшнего дня — внезапное решение оккупантов "ордло" и южных районов Украины синхронно провести так называемые "референдумы" о присоединении к россии. Стало известно, что эти "плебисциты" на всех оккупированных территориях пройдут 23-27 сентября, а российский Центризбирком даже организует участки на территории рф для голосования.

После ряда скандальных решений оккупационных властей на Банковой отреагировали жестко. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, проведение подобных мероприятий является лишь проявлением сильного страха россиян, и Украиной этот вопрос будет решен.

О возможных причинах такого поспешного решения россии, чтобы "узаконить" захваченные украинские территории, а также о том, как могут развиваться события дальше, в интервью "Телеграфу" рассказал политолог Владимир Фесенко.

— Что это вообще за своеобразный "синхрон" по активизации псевдореферендумов и обострению на оккупированных территориях?

– Во-первых, для чего это делается, – понятно. Это уже известный инструмент, который использует путин и российские власти. Или как в случае с Крімом для демонстрации и обоснования необходимости присоединения конкретной территории к составу РФ. Чего якобы люди хотят. Это может быть объяснением также сепаратистских действий, как это было на Донбассе. То есть это некая имитация волеизъявления. Доказательство "легитимности" тех или иных действий. Либо доказательство присоединения к россии, либо доказательство легитимности отсоединения от Украины, как в случае с так называемыми сепаратистскими республиками.

Во-вторых, эти псевдореферендумы в Украине оккупанты хотели провести почти сразу. Напомню, что впервые о голосовании по присоединению к российской федерации сказал пасечник (главарь лнр леонид пасечник, — авт. ) еще до начала великой войны. Это было либо 20-го, либо 21-го февраля. Но тогда, видимо, ему сказали, что не время, что он эту инициативу выразил рано. Потом началась война и об этом забыли.

Но где-то уже в марте начались разговоры о проведении этих "референдумов" на юге Украины. Речь шла о возможности провозглашения так называемой ХНР — псевдореспублики, но на юге. Потом в апреле об этом говорили, но отложили. Думаю, что понятно: не складывалось тогда или не было окончательного решения о создании именно "народных республик" на украинском юге. Тогда позже появилась информация, что фейковые референдумы будут проводить 11 сентября в единый день голосования в россии. Но снова отложили. Я так понимаю, что возникли проблемы с подготовкой и не были захвачены все территории, на которых пытались провести эти голосования. Их отложили на 4 ноября. То есть видите, какая история. Идея референдумов не нова. Хотели использовать те же функции, скорее всего, что и в Крыму. Однако постоянно откладывали, потому что не были готовы к проведению этих "референдумов".

– Что изменилось теперь?

— Вот сейчас появилось несколько странных обстоятельств, почему так вдруг возобновили эту идею. Потому что тот же турчак (секретарь генсовета партии "Единая россия" Андрей Турчак, — авт.) заявил об отложении (это подтвердили другие источники) и что "референдумы" должны провести только 4 ноября. Тоже — в такой праздничный день национального единства, то есть в символический день. Но вопрос, почему сейчас решили так быстро все же их провести.

– Да, почему?

– Это подозрительно. Мы точно на 100% не знаем, почему именно. Могу предполагать, что это достаточно истерическая эмоциональная реакция (путина, — авт. ) на контрнаступление украинских войск в Харьковской области и не только там. У меня лично есть большое подозрение, что почему-то это вдруг произошло после возвращения путина с саммита ШОС. Нет ли здесь какой-либо эмоциональной реакции на то, как его там принимали. Вообще путин явно был раздражен. Возможно, это побудило его к такому решению. Возможно, по возвращении главы кремля его соратники убедили его и сказали, что ситуация так сложна и нужно резко решительно ответить на действия украинских войск. Это еще одна версия. Но явно в данном случае речь идет о форс-мажорном решении. Кроме того, тот факт, что "волеизъявление" хотят провести буквально за три дня, также свидетельствует о форс-мажорном характере этого шага.

— Возможно, это такой своеобразный шантаж Украины, чтобы пошла на переговорные уступки?

— Обоснование, которое есть у медведева, что это будет территория россии, ну, слушайте, в Украине это точно никого не испугает. Потому что для нас это не имеет никакого значения — все эти "референдумы", особенно, в условиях войны. Голосования, которые "лепят" за три дня, это совершенно очевидная имитация и махинация. Никакие серьезные голосования за три дня не проводятся. Тем более в условиях военных действий. Повторюсь: потому это имитация. Но таким образом (россияне, — авт. ) явно пытаются шантажировать в первую очередь Запад. Думаю, что это способ повлиять на западные страны, напугать возможностью эскалации военных действий.

Еще одна версия популярна, что это такой повод для мобилизации в россии. Хотя бы частичной. Но возникает вопрос, готова ли сейчас сама россия к мобилизации? О ней идет речь еще с весны. Но (смеется, — авт. ) речь идет, а никто на мобилизацию не решался. Какие-то внутренние причины для этого есть. В политическом смысле очевидно, что (такое подтверждают данные российской социологии) россияне не готовы к мобилизации. Они не хотят воевать. Данный шаг явно приведет к усилению социального напряжения. Явно будет непопулярное решение. Это первая причина. Во-вторых, российские эксперты говорят, что в кремле очевидно опасаются вооружать большую массу людей. Неизвестно, чем это кончится.

Третья веская причина: организационно-техническая. Нынешняя российская военная система не заточена на мобилизацию. Эта советская система была ориентирована именно на мобилизацию. Были так называемые кадрированные дивизии. И, в принципе, путем мобилизации можно было быстро пополнить их, в этих дивизиях был офицерский состав. Он только дополнительно расширялся, но уже было кому командовать, кому учить, был сержантский состав.

– А теперь что?

— Практически весь боеспособный офицерский и сержантский состав воюет. Дополнительных резервов (тех самых кадрированных дивизий, куда можно было бы призвать мобилизованных) нет. Если создавать новые военные подразделения, где брать офицеров, сержантов? Это вопрос, на который отсутствуют ответы. И российские военные эксперты говорят об этом. Что сегодняшняя российская военная система не подготовлена именно к массовой мобилизации. После военной реформы армия рф состоит практически из профессиональных военных, из контрактников. И она заточена на специальные военные операции, а не на продолжительную войну и не на мобилизацию.

— Как Украине реагировать и противодействовать параду этих фейковых референдумов?

— Я напомню, что президент Зеленский предупредил российское руководство, что в случае проведения этих псевдореферендумов на оккупированных территориях такой шаг будет означать невозможность каких-либо переговоров с российской федерацией. Это политическое предупреждение. Думаю, что об этом президент и о фейковости этих референдумов, о ничтожности их последствий (подчеркиваю – ничтожности) скажет завтра во время выступления на Генассамблее ООН.

Никакого значения для Украины и международного сообщества эти так называемые референдумы не будут иметь. Мы уже продемонстрировали лично медведеву, что Украина может вести боевые действия в Крыму, который уже является российской федерацией по их "законам". Мы этого не признаем. И международное сообщество также не признало крымский референдум и Крым в составе россии. А здесь – тем более. россия начала войну, захватила эти территории, поэтому никто серьезно эти "референдумы" воспринимать не будет.

Поэтому для нас это не будет иметь никакого значения. Украина будет продолжать военные действия по освобождению этих территорий. Безусловно, как противодействовали ранее "референдумам", так будем и сейчас противодействовать. Может быть, еще более активно. Имею в виду боевые действия и жесткое силовое сопротивление всем причастным к организации этих голосований.

— Есть ли гарантированно эффективные меры, чтобы сорвать эти голосования?

— Главный способ — активные боевые действия на оккупированных территориях. А все остальное, ну, скажем, мобилизация, пусть россияне попытаются ее провести. Думаю, Украина будет соответствовать усилению мобилизационных мер. У нас нет другого выхода. Только продолжение сопротивления. Альтернативного решения нет. А вот Запад, думаю, в случае (даже частичной) мобилизации в россии будет усиливать помощь Украине.

- В виде чего: санкций, оружия?

– Нет, в виде помощи. Санкции да, тоже. На мобилизацию не санкциями отвечают, а главное — поставкой оружия.