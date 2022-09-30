Россияне уже захлебываются: Жданов рассказал, почему война в Украине не затянется на годы

Мобилизация в стране-агрессоре уже спровоцировала много проблем

В российской федерации с каждым последующим днем войны, которую она развязала против Украины, будет появляться все больше проблем. В частности, экономического и социального характера, которые будут нарастать и не позволять продолжать так называемую "спецоперацию".

Такое мнение в комментарии "24 канала" озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что на этом этапе у страны-агрессора все еще есть ресурсы, чтобы воевать против Украины, но это не будет длиться долго.

"Ресурсов у них действительно много, но они уходят в прошлое. Даже сейчас мы наблюдаем эшелоны военной техники в Ростове-на-Дону, где грузовики сняли с хранения. Там КРАЗы-225, которые ставили еще в СССР на хранение. Они их снимают и будут воевать на них", – отметил Жданов.

При этом военный эксперт добавил, что объявленная российским президентом путиным мобилизация уже сильно ударила по россиянам, а дальше это будет прогрессировать.

"На войну идут мужчины. Уже есть сообщения, что никому идти на смены в автобусных парках, потому что все получили повестки и пошли в военкоматы. Минобороны их уже не отпустит. Если сейчас хоть одного человека отпустить официально, завтра никто не придет в военкомат. Каждый найдет миллион причин, чтобы его не призвали", — добавил эксперт.

Жданов отметил, что россияне только сейчас начали осознавать реальную ситуацию на линии фронта в Украине, но это не остановит власть рф и она будет продолжать эту мобилизацию, хотя учебные центры уже не могут принять такое количество военнообязанных.

Учитывая вышеуказанное, отметил военный эксперт, эта война не продлится 2-3 года.

"Думаю, что нет. Даже при всех положительных вещах есть понятие экономики и финансов. Так вот, экономика россии уже захлебывается от этой волны, которую они подняли с мобилизованными. Им уже нечем их одевать и оснащать. Также в россии назревает дефицит тех вещей, которые нужны мобилизованным", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, что война в Украине может завершиться через 3 месяца после падения Донецка или Луганска. Однако этот сценарий назвал маловероятным военнослужащий ВСУ Николай Колесник, отметив, что предпосылок для этого нет.