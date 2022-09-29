Война быстро не закончится: военный прокомментировал прогноз Подоляка

По мнению военнослужащего, слушать нужно прогнозы Генштаба и его представителей

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, что война в Украине может завершиться через 3 месяца после падения Донецка или Луганска. Однако этот сценарий назвали маловероятным военные, которые сейчас находятся на фронте, отметив, что предпосылок для этого пока нет.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии журналистке "Телеграфа" Юлии Забелиной озвучил командир подразделения, военнослужащий ВСУ Николай Колесник.

"По моему мнению, война быстро не закончится. Вообще, я согласен с теми руководителями, которые дают трезвую оценку ситуации. Я не вижу никаких вещей, которые за 3 месяца закончат войну. Я извиняюсь, мы пока об этом говорим, у нас города ракетами обстреливают. Сегодня Днепр разбирает последствия, есть погибшие, раненные. Запорожье — Никопольский район, Криворожский район. Я не чувствую, я даже не хочу входить в какой-то фактаж, чтобы взяли Донецк и Луганск. Вообще это говорят те, кто не будет брать Донецк и Луганск, не будет зачистку делать, кто в атаку не пойдет", — отметил военнослужащий.

При этом он добавил, что следует прислушиваться к оценкам Генштаба ВСУ и его представителям.

Напомним, что по прогнозу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, война в Украине не завершится до конца этого года и есть основания полагать, что в 2023 году боевые действия также будут продолжаться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что между тем российские власти пытаются залатать дыры в личном составе армии оккупанта, но это не единственная проблема, которая их ждет.