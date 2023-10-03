Такі прізвища давали один одному українські козаки: перевірте своє

Ці прізвища зустрічаються і в сучасному світі

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема, звідки, а також, ким були предки її носія.

"Телеграф" розповідає про те, як утворювалися прізвища українських козаків. Якщо ви носите таке родове ім’я, можливо, в вас тече козацька кров.

Від професій або обов'язків:

Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр.

Від їжі, яку вживали славні воїни:

Соломаха та Тетеря.

Від місця, де народився козак:

Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Чугуївець, Волинський, Галицький.

Від зовнішності:

Губенко, Горбоніс, Головатий, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писали про те, які вісім прізвищ вказують на приналежність до війська.

Також ми повідомляли про те, що дізнатися, звідки родом твої предки можна по закінченні прізвища. Існує стереотип, що більшість українських родових імен закінчується на "енко", а прізвища, що закінчуються на "-ський", "-цький", "-жский" виключно польського походження. Однак, це не зовсім так.