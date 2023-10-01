Скільки в Україні людей з однаковими прізвищами: перевір свою в списку

Носіями найпопулярнішого прізвища в Україні є понад 174 тисячі осіб

Серед великого списку різноманітних українських прізвищ є ті, що є найпоширенішими. Помилково дехто вважає, що йдеться про прізвище Шевченко, але насправді це не так. Набагато більше людей в Україні з прізвищем Мельник.

Так, згідно з даними у мережі, у нашій країні приблизно 174 тисячі Мельників. Варто зазначити, що це прізвище походить від однойменного терміна, що означає власника млина або людини, яка працює на млині. Водночас людину, яка займалася млином, називали "мірошником". Звідси, отже, прізвище Мірошниченко та інші. Однак вона не така популярна і знаходиться аж на 290 місці в даному рейтингу.

Зазначимо, що перша десятка у списку найпоширеніших прізвищ виглядає так:

Мельник – 174 057 осіб

Шевченка – 142 200 осіб;

Бойка – 126 548 осіб;

Коваленка – 126 139 осіб;

Бондаренко – 118 547 осіб;

Ткаченка – 112 157 осіб;

Ковальчук – 110 259 осіб;

Кравченка – 106 528 осіб;

Олійник – 99 963 особи;

Шевчук – 97636 осіб.

До речі, у цьому ж списку надано дані про десять тисяч різних українських прізвищ. У ньому ви можете знайти свою і подивитися, наскільки вона популярна в Україні та скільки носіїв ще живе в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після закінчення прізвище можна дізнатися, звідки родом були ваші предки. За ними можна визначити регіон, де вони проживали.