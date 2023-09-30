У вас могут быть немецкие и даже итальянские корни: как народы мира повлияли на украинские фамилии

Не все фамилии украинцев имеют украиснкие корни

Среди украинских фамилий встречаются не только те, что произошли от животных и еды. К примеру, некоторые фамилии произошли от названия народов и называются этнонимы.

"Телеграф" собрал информацию о том, как появились этнонимы и от каких народов произошли. Многие современные фамилии являются вариациями названия народов.

Такие фамилии встречаются по всему миру, а также широко распространены на территории бывшего Венгерского Королевства, где в одном населенном пункте проживали несколько национальностей. К примеру, если там жили два Ивана, то их можно было легко различить: один происходил от немцев, а у второго были славянские корни.

Часто принимали во внимание не столько этническую идентичность, сколько географическое происхождение. Ведь до 19 века вопросы национальности и народности были довольно размыты. Например, Lengyel (Поляк) могло означать, что предок этого человека прибыл из Польского Королевства, так что это мог быть и Галичанин любого этнического происхождения.

Этнонимы распространены и в Украине, причем корни у них абсолютно разные. Так старые названия наших ближайших соседей турчин (турок), волошин (румын), лях (поляк), литвин (белорус), москаль (русский), и старое самоназвание русин дали такие современные украинские фамилии.

Русины: Русин, Руснак, Русняк, Русинко, Русинкович, Русинчак, Русинка, Орос,

Венгры: Мадяр, Мадярчик, Мадзар, Маджара, Угрин, Угринчин.

Румыны: Волох, Волошин, Волошский, Волощук, Олах, Олашин, Волощенко, Влох.

Словаки: Товт, Толтин, Словяк, Сотак, Цотак

Поляки: Лях, Ляховец, Ляхович, Лендел, Поляк, Ляшко, Лешенко, Лещук.

Хорваты: Горват, Хорват.

Сербы: Рац, Рацин, Сербин.

Итальянцы: Oлас, Талианин.

Немцы: Не(й)мет, Не(й)мети, Нимчук, Нимченко, Шваб, Сас (саксонец, трансильванский немец), Сасин, Баюр (баварец), Франк (франконец).

Турки: Teрек, Турчин, Турчиненко, Турчинов.

Литовцы: Литвин (вероятно не столько народность, сколько происхождение из Великого Княжества Литовского), Литвиненко, Литвинчук.

Также к этнонимам относятся фамилии:

Москаль.

Москаленко.

Гуржий.

Грузин.

Черкес.

Арменич.

Молдаван.

Басараб.

Чех.

Жмудин.

Нагай.

Колмык.

Французенко.

Швед.

Татарин.

Арнаут.

Болгарин.

Цыган.

Жидок.

Грек.

Чемерис.

Мордовец.

Кашуба.

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