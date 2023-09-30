У вас могут быть немецкие и даже итальянские корни: как народы мира повлияли на украинские фамилии
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Не все фамилии украинцев имеют украиснкие корни
Среди украинских фамилий встречаются не только те, что произошли от животных и еды. К примеру, некоторые фамилии произошли от названия народов и называются этнонимы.
"Телеграф" собрал информацию о том, как появились этнонимы и от каких народов произошли. Многие современные фамилии являются вариациями названия народов.
Такие фамилии встречаются по всему миру, а также широко распространены на территории бывшего Венгерского Королевства, где в одном населенном пункте проживали несколько национальностей. К примеру, если там жили два Ивана, то их можно было легко различить: один происходил от немцев, а у второго были славянские корни.
Часто принимали во внимание не столько этническую идентичность, сколько географическое происхождение. Ведь до 19 века вопросы национальности и народности были довольно размыты. Например, Lengyel (Поляк) могло означать, что предок этого человека прибыл из Польского Королевства, так что это мог быть и Галичанин любого этнического происхождения.
Этнонимы распространены и в Украине, причем корни у них абсолютно разные. Так старые названия наших ближайших соседей турчин (турок), волошин (румын), лях (поляк), литвин (белорус), москаль (русский), и старое самоназвание русин дали такие современные украинские фамилии.
Русины: Русин, Руснак, Русняк, Русинко, Русинкович, Русинчак, Русинка, Орос,
Венгры: Мадяр, Мадярчик, Мадзар, Маджара, Угрин, Угринчин.
Румыны: Волох, Волошин, Волошский, Волощук, Олах, Олашин, Волощенко, Влох.
Словаки: Товт, Толтин, Словяк, Сотак, Цотак
Поляки: Лях, Ляховец, Ляхович, Лендел, Поляк, Ляшко, Лешенко, Лещук.
Хорваты: Горват, Хорват.
Сербы: Рац, Рацин, Сербин.
Итальянцы: Oлас, Талианин.
Немцы: Не(й)мет, Не(й)мети, Нимчук, Нимченко, Шваб, Сас (саксонец, трансильванский немец), Сасин, Баюр (баварец), Франк (франконец).
Турки: Teрек, Турчин, Турчиненко, Турчинов.
Литовцы: Литвин (вероятно не столько народность, сколько происхождение из Великого Княжества Литовского), Литвиненко, Литвинчук.
Также к этнонимам относятся фамилии:
- Москаль.
- Москаленко.
- Гуржий.
- Грузин.
- Черкес.
- Арменич.
- Молдаван.
- Басараб.
- Чех.
- Жмудин.
- Нагай.
- Колмык.
- Французенко.
- Швед.
- Татарин.
- Арнаут.
- Болгарин.
- Цыган.
- Жидок.
- Грек.
- Чемерис.
- Мордовец.
- Кашуба.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии говорят о том, что у вас есть еврейские корни. Список фамилий.