Ваши предки могли быть священниками: какие украинские фамилии несут "церковный след"

По фамилии можно попытаться понять род деятельности ваших предков

Некоторые украинские фамилии образовались во времена Запорожской Сечи — от прозвищ козаков, другие же изначально возникли в шутку. Есть и категория фамилий, которая имеет "церковный след".

Об этом пишет abetka.ukrlife.org. Некоторые фамилии говорят о том, что предки их носителей были каким-то образом связаны с церковью, либо даже были священниками.

Речь идет о таких фамилиях как: Дяк, Дьяченко, Спивак, Пономарь, Пономаренко. Тут однозначно прослеживается "церковный след" — Дяк — производное от диакон (церковный чин), пономарь — служитель православной Церкви, обязанный прислуживать при богослужении, а также звонить в колокола. Имеют церковные корни и фамилии, возникшие от искажения этого слова — Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

Кроме того, особняком стоят фамилии, которые присваивались лицам духовного звания по окончании семинарий и Могилянской Академии в 18-19 веках. Они должны были отличать образованных священников от общей массы людей.

Речь о таких фамилиях:

Вознесенский,

Никольский,

Рождественский,

Спасокукоцкий,

Спасский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях украинцев, которые могут указывать на еврейские корни. Некоторые даже не подозревают об этом.