Найдете свою? Фамилии украинцев, которые образовались в шутку

Ваши фамилии могут носить больше информации, чем вы думаете

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, о том, как именно они создавались.

"Телеграф" рассказывает о фамилиях, которые пошли от шутливых прозвищ людей, связанных с их родом деятельности. Такие родовые имена, к слову, сохранились по сей день.

По данным Киевского политеха имени Сикорского, в число таких фамилий входят:

Дубогрызенко — так в шутку называли плотника;

Мукосиенко – прозвали мельника;

Тягнышкира – швея, сапожник;

Шклобой – стеколщик;

Заплюйсвичка – пономарь (это служитель православной церкви, который звонит в колокола и помогает при богослужении).

Напомним, ранее мы писали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.

Также мы сообщали о том, какие украинские фамилии принадлежали воинам. Если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков служил в украинском войске.