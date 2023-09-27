Найдете свою? Фамилии украинцев, которые образовались в шутку
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Ваши фамилии могут носить больше информации, чем вы думаете
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, о том, как именно они создавались.
"Телеграф" рассказывает о фамилиях, которые пошли от шутливых прозвищ людей, связанных с их родом деятельности. Такие родовые имена, к слову, сохранились по сей день.
По данным Киевского политеха имени Сикорского, в число таких фамилий входят:
Дубогрызенко — так в шутку называли плотника;
Мукосиенко – прозвали мельника;
Тягнышкира – швея, сапожник;
Шклобой – стеколщик;
Заплюйсвичка – пономарь (это служитель православной церкви, который звонит в колокола и помогает при богослужении).
Напомним, ранее мы писали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.
Также мы сообщали о том, какие украинские фамилии принадлежали воинам. Если у вас такая фамилия, то возможно кто-то из предков служил в украинском войске.