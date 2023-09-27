Знайдете свою? Прізвища українців, які утворилися жартома

Ваші прізвища можуть мати більше інформації, ніж ви думаєте

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема, про те, як саме вони створювалися.

"Телеграф" розповідає про прізвища, які пішли від жартівливих прізвиськ людей, пов’язаних із їх родом діяльності. Такі родові імена, до речі, збереглися досі.

За даними Київського політеху імені Сікорського, до таких прізвищ входять:

Дубогризенко — так жартома називали тесляра;

Мукосієнко – прозвали мельника;

Тягнишкіра – шевць;

Шклобой – скляр;

Заплюйсвичка – паламар (це служитель православної церкви, який дзвонить у дзвони та допомагає при богослужінні).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дізнатися, звідки родом твої предки, можна по закінченню прізвища. Існує стереотип, що більшість українських родових імен закінчується на "енко", а прізвища, що закінчуються на "-ський", "-цький", "-жский" виключно польського походження. Однак, це не зовсім так.

Також ми повідомляли про те, які українські прізвища належали воїнам. Якщо у вас таке прізвище, то, можливо, хтось із предків служив у українському війську.