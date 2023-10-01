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Сколько в Украине людей с одинаковыми фамилиями: проверь свою в списке

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Какие фамилии наиболее распространенные Новость обновлена 01 октября 2023, 13:36
Какие фамилии наиболее распространенные. Фото Открытые источники

Носителями самой популярной фамилии в Украине являются более 174 тысяч человек

Среди большого списка разнообразных украинских фамилий есть те, которые являются самыми распространенными. Ошибочно некоторые считают, что речь идет о фамилии Шевченко, но на самом деле это не так. Гораздо большее количество людей в Украине с фамилией Мельник.

Так, согласно данным в сети, в нашей стране приблизительно 174 тысячи Мельников. Стоит отметить, что эта фамилия происходит от одноименного термина, означающего, владельца мельницы или же человека, который работает на мельнице. В то же время человека, который занимался мельничеством, называли "мирошником". Отсюда, следовательно, фамилия Мирошниченко и прочие. Однако она не так популярна и находится аж на 290 месте в данном рейтинге.

Отметим, что первая десятка в списке самых распространенных фамилий выглядит следующим образом:

  • Мельник – 174 057 человек
  • Шевченко – 142 200 человек;
  • Бойко – 126 548 человек;
  • Коваленко – 126 139 человек;
  • Бондаренко – 118 547 человек;
  • Ткаченко – 112 157 человек;
  • Ковальчук – 110 259 человек;
  • Кравченко – 106 528 человек;
  • Олейник – 99 963 человека;
  • Шевчук – 97 636 человек.

К слову, в этом же списке предоставлены данные о десяти тысячах разных украинских фамилий. В нем вы можете отыскать свою и посмотреть, насколько она популярна в Украине и сколько носителей еще живет в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по окончанию фамилию можно узнать, откуда родом были ваши предки. По ним можно определить регион, в котором они проживали.

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#Украина #Список #Фамилии #Распространенные