Сколько в Украине людей с одинаковыми фамилиями: проверь свою в списке
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Носителями самой популярной фамилии в Украине являются более 174 тысяч человек
Среди большого списка разнообразных украинских фамилий есть те, которые являются самыми распространенными. Ошибочно некоторые считают, что речь идет о фамилии Шевченко, но на самом деле это не так. Гораздо большее количество людей в Украине с фамилией Мельник.
Так, согласно данным в сети, в нашей стране приблизительно 174 тысячи Мельников. Стоит отметить, что эта фамилия происходит от одноименного термина, означающего, владельца мельницы или же человека, который работает на мельнице. В то же время человека, который занимался мельничеством, называли "мирошником". Отсюда, следовательно, фамилия Мирошниченко и прочие. Однако она не так популярна и находится аж на 290 месте в данном рейтинге.
Отметим, что первая десятка в списке самых распространенных фамилий выглядит следующим образом:
- Мельник – 174 057 человек
- Шевченко – 142 200 человек;
- Бойко – 126 548 человек;
- Коваленко – 126 139 человек;
- Бондаренко – 118 547 человек;
- Ткаченко – 112 157 человек;
- Ковальчук – 110 259 человек;
- Кравченко – 106 528 человек;
- Олейник – 99 963 человека;
- Шевчук – 97 636 человек.
К слову, в этом же списке предоставлены данные о десяти тысячах разных украинских фамилий. В нем вы можете отыскать свою и посмотреть, насколько она популярна в Украине и сколько носителей еще живет в стране.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по окончанию фамилию можно узнать, откуда родом были ваши предки. По ним можно определить регион, в котором они проживали.