Князівські прізвища в Україні: перевірте за списком своє

Серед 15 цих прізвищ може бути ваше

За кожним українським прізвищем тягнеться великий шлейф історії й деякі з них можуть вказувати на те, що ваші предки були з князівського роду. При цьому цікаво, що закінчення в них або "їй" або "іч".

Про це на своєму YouTube-каналі повідомляє професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович. Про такі прізвища він розповів на прикладі своїх студентів.

Сангушко — класичне князівське давнє прізвище. Острольський — князі Острольські — це знаменита дуже давня династія. Сапіга — це теж давнє князівське українське прізвище. Також до цього списку належать такі прізвища:

Вишнівецький,

Чорторийський,

Хоткевич,

Нимерович,

Виговський,

Чарнецький;

Заславський;

Курецький;

Косаківський;

Любомирський;

Ружинський;

Лукомський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є такі прізвища, які вже існують не одну тисячу років. Петро Масляк на прикладі свого власного прізвища пояснив, з якого часу воно існує і яка історія за ним тягнеться.