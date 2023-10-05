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Князівські прізвища в Україні: перевірте за списком своє

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Професор розповів цікаві факти про українські прізвища Новина оновлена 05 жовтня 2023, 18:22
Професор розповів цікаві факти про українські прізвища. Фото Украинская правда

Серед 15 цих прізвищ може бути ваше

За кожним українським прізвищем тягнеться великий шлейф історії й деякі з них можуть вказувати на те, що ваші предки були з князівського роду. При цьому цікаво, що закінчення в них або "їй" або "іч".

Про це на своєму YouTube-каналі повідомляє професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович. Про такі прізвища він розповів на прикладі своїх студентів.

Сангушко — класичне князівське давнє прізвище. Острольський — князі Острольські — це знаменита дуже давня династія. Сапіга — це теж давнє князівське українське прізвище. Також до цього списку належать такі прізвища:

  • Вишнівецький,
  • Чорторийський,
  • Хоткевич,
  • Нимерович,
  • Виговський,
  • Чарнецький;
  • Заславський;
  • Курецький;
  • Косаківський;
  • Любомирський;
  • Ружинський;
  • Лукомський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є такі прізвища, які вже існують не одну тисячу років. Петро Масляк на прикладі свого власного прізвища пояснив, з якого часу воно існує і яка історія за ним тягнеться.

Теги:
#Україна #Історія #Князь #Таємниці #Прізвища