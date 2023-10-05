Князівські прізвища в Україні: перевірте за списком своє
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 505
Серед 15 цих прізвищ може бути ваше
За кожним українським прізвищем тягнеться великий шлейф історії й деякі з них можуть вказувати на те, що ваші предки були з князівського роду. При цьому цікаво, що закінчення в них або "їй" або "іч".
Про це на своєму YouTube-каналі повідомляє професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович. Про такі прізвища він розповів на прикладі своїх студентів.
Сангушко — класичне князівське давнє прізвище. Острольський — князі Острольські — це знаменита дуже давня династія. Сапіга — це теж давнє князівське українське прізвище. Також до цього списку належать такі прізвища:
- Вишнівецький,
- Чорторийський,
- Хоткевич,
- Нимерович,
- Виговський,
- Чарнецький;
- Заславський;
- Курецький;
- Косаківський;
- Любомирський;
- Ружинський;
- Лукомський.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є такі прізвища, які вже існують не одну тисячу років. Петро Масляк на прикладі свого власного прізвища пояснив, з якого часу воно існує і яка історія за ним тягнеться.