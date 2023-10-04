Названі українські прізвища, яким тисячі років: перевірте своє

За деякими прізвищами тягнеться шлейф неймовірних історій

Скарбничка українських прізвищ різноманітна і кожне з них несе за собою якусь таємницю крізь довгі роки. До того ж у цьому списку є й ті прізвища, яким уже понад тисячу років.

Про це на своєму YouTube-каналі повідомляє професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович. На прикладі свого прізвища він дав пояснення, з якого часу воно існує.

"У 8 столітті нашої ери, коли на нашій землі жили анти, тут проводив джихад син саудіївського халіфа Маслямак. Його мати була наложницею з роду єгипетських фараонів. Ось моє прізвище — Масляк. Далі дивимося: Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук, Маслек, Маслик і так далі. Спереду "Масл", а далі змінюється лише одна голосна", - розповів він.

Посилаючись на слова професора Костянтина Тищенка, який знає понад 55 мов, найбільше у світі, Масляк зазначив, що такі прізвища тягнуться ще з того часу. При цьому він підкреслив, що Маслямак мав великий гарем і залишилося велике потомство.

"Мої студенти з прізвищами Паталах, Паталаха і так далі, і він (Костянтин Тищенко, — Ред.), каже, що з арабської мови це "Фахталах". Паталах — це "Фахталах". Це студенти з Хмельницької, Вінницької області, з такими прізвищами: "Фахт" — це перемога арабською мовою, Аллах — Бог. Зрозуміло, що це", — пояснив професор.

Також Масляк додав, що українські прізвища із закінченням "ахно" або "но": Дахно, Махно, Тахно, Сахно можна віднести до цього списку.

"Береться "ахно" і до нього без винятку додаються приголосні. Ні в кого з народів нічого такого немає", — вважає професор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які в Україні найпопулярніші прізвища. На першому місці та, носіями якої є понад 170 тисяч людей у нашій країні.