Якщо прізвище українця звучить так - його пращури служили богу

Такі родові імена можна зустріти досі

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. На деяких з них, наприклад, залишила слід і церква.

"Телеграф" розповідає про прізвища, що сформувалися під впливом релігії. Такі родові імена можна зустріти й досі.

Серед найпопулярніших із них:

Дяк;

Дяченко;

Співак;

Пономар;

Пономаренко.

Особливо слід відзначити прізвище осіб духовного звання, які надавалися церковними ієрархами після закінчення семінарій та Києво-Могилянської Академії в XVIII–XIX століттях. Це прізвища: Вознесенський, Нікольський, Рождественський, Спасокукоцький, Спаський тощо. Такі прізвища мали вирізняти попів серед загалу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писали про те, які вісім прізвищ вказують на приналежність до війська.

Також ми повідомляли про те, що дізнатися, звідки родом твої предки можна по закінченню прізвища. Існує стереотип, що більшість українських родових імен закінчується на "енко", а прізвища, що закінчуються на "-ський", "-цький", "-жский" виключно польського походження. Однак, це не зовсім так.