Если фамилия украинца звучит так - его предки служили богу

Такие родовые имена можно встретить до сих пор

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. На некоторых из них, например, оставила след и церковь.

"Телеграф" рассказывает о фамилиях, которые сформировались под влиянием религии. Такие родовые имена можно встретить до сих пор.

Среди самых популярных из них:

Дяк;

Дяченко;

Співак;

Пономар;

Пономаренко.

Особо следует отметить фамилию лиц духовного звания, которые присваивались церковными иерархами после окончания семинарий и Киево-Могилянской Академии в XVIII–XIX веках. Это фамилии:Вознесенський, Нікольський, Рождественський, Спасокукоцький, Спаський и т.д. Такие фамилии должны были отличать попов среди людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писали о том, какие восемь фамилий указывают на принадлежность к войску.

Также мы сообщали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.