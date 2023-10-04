Названы украинские фамилии, которым тысячи лет: проверьте свою

За некоторыми фамилиями тянется шлейф невероятных историй

Копилка украинских фамилий разнообразна и каждая из них несет за собой какую-нибудь тайну сквозь долгие года. К тому же, в этом списке есть и те фамилии, которым уже более тысячи лет.

Об этом на своем YouTube-канале сообщает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич. На примере собственной фамилии он дал объяснение, с каких времен она существует.

"В 8 столетии нашей эры, когда на нашей земле жили анты, тут проводил джихад сын саудеевского халифа Маслямак. Его мать была наложницей из рода египетских фараонов. Вот моя фамилия — Масляк. Далее смотрим: Маслак, Маслюк, Маслик, Маслук, Маслек, Маслык и так далее. Спереди "Масл", а далее меняется только одна гласная", — рассказал он.

Ссылаясь на слова профессора Константина Тищенко, знающего более 55 языков, больше всего в мире, Масляк отметил, что такие фамилии тянутся еще с того времени. При этом он подчеркнул, что у Маслямака был большой гарем и осталось большое потомство.

"Мои студенты с фамилиями Паталах, Паталаха и так далее, и он (Константин Тищенко, — Ред.), говорит, что с арабского языка это "Фахталах". Паталах — это "Фахталах". Это студенты с Хмельницкой, Винницкой области, с такими фамилиями. "Фахт" — это победа на арабском языке, Аллах — Бог. Понятно, что это", — объяснил профессор.

Также Масляк добавил, что украинские фамилии с окончание "ахно" или "но": Дахно, Махно, Тахно, Сахно можно отнести к этому списку.

"Берется "ахно" и к нему без исключения добавляются согласные. Ни у кого из народов ничего подобного нет", — считает профессор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие в Украине самые популярные фамилии. На первом месте та, носителями которой являются более 170 тысяч человек в нашей стране.