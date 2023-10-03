Самая длинная фамилия в Украине: житель Тернополя удивил сеть (видео)

Придумывал себе новое имя и фамилию мужчина не сам

В Тернополе живет украинец с самым длинным именем и фамилией. Его паспортные данные состоят практически из 100 символов.

Историей поделились "Т1 Новости". Мужчина меняет документы уже четвертый раз и каждый раз его имя становится все длиннее.

Паспортные данные тернопольчанина едва умещаются на ID-карте. А зовут его Броневогневластислав-Эдуардолеонардоконстантинослав (фамилия) Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко (имя).

Фото зі сторінки Facebook

По словам мужчины, он решил изменить свои паспортные данные еще в 2010 году, когда ему было 24 года. Но подчеркнул, что если бы у него была возможность, то сделал бы это раньше.

Тернопольчанин рассматривал несколько вариантов нового имени и уже четыре раза изменял паспорт. А главной целью было показать, что у него есть право выбора.

"Подтекст в том, что я будто Владимир (т.е. я хочу быть в мире со всем). А вторая часть означает, что я ко всему серьезно отношусь, а гром, град, означают, что пытаюсь дать сопротивление всему", — говорит мужчина.

Сперва он комбинировал фамилию и имя по информации из Википедии. И если было бы можно, то сделал бы фамилию еще длиннее — на 70 символов.

"Открыл википедию, начал комбинировать, из основных частей собрал имя и добавил суффикс "лав", перенес его в конец. Если бы было большее количество символов в реестре, а так сейчас максимум 50, то у меня так и есть 50 с дефисом", — добавил мужчина.

По словам тернопольчанина, его близкие уже привыкли к необычному имени. Но сокращают его до "Броник" или "Броневогневластислав". Никаких вопросов к нему не возникает и в госучреждениях, в том числе и в банках. В сети правда такое имя и фамилия удивили украинцев.

Но есть в его документах и привычная всем строка. Отчество житель Тернополя не менял, а оставил "Николаевич".

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