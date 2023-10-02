Три самые популярные фамилии в Украине - что они означают и откуда происходят

Наиболее распространены украинские фамилии

В Украине фамилии поражают разнообразием, среди них уникальные, в частности, казацкие, а есть и довольно распространенные. Среди украинских фамилий наиболее распространены Шевченко, Мельник, Коваленко и другие.

По статистике наиболее популярным является Шевченко — такая фамилия имеет более 158 тысяч человек. По второй фамилии Мельник — его имеют более 155 тысяч украинцев. На третьем месте Коваленко насчитывает более 133 тысяч носителей. Как возникли эти и означающие фамилии — рассказала Наталья Рулева, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и культуры украинского языка Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича.

"С давних времен наши предки давали своим детям разные имена, чтобы их различать. Когда численность населения выросла, появилось много людей с одинаковыми именами. Поэтому люди придумывали себе прозвища. К примеру, жили в одном селе три Ивана. Один работал кузнецом., поэтому его прозывали Иван Коваль. Второй жил за церковью — и его назвали Зацерковный. Третий Иван был очень высоким, поэтому и звали Высоким", — говорит ученая.

Самые популярные в Украине фамилии происходят от профессий. Это Мельник, Швец, Кравец, Боднар и производные — Мельничук, Кравченко, Боднаренко и т.д.

Многие фамилии, произошедшие от названий животных – Медведь, Волк, Заяц, Лиса.

"Умышленно давали прозвища, происходящие от страшных и грозных животных, которых боялись. Все для того, чтобы отвратить нечистую силу. Отсюда и происходят фамилии Волк, Медведь. А если хотели подчеркнуть ум или хитрость, то называли Сова, Лиса. Прозвище еще давали. людям, похожим на соответствующее животное внешне или характером, например, Заяц — потому что трус.Так же много фамилий, происходящих от растения — их либо использовали в пищу, либо жили поблизости от них, либо были чем-то похожи на эти растения - Дуб, Калина", — говорит Наталья Рулева.

По словам исследовательницы, придумывая прозвище, украинцы обращали внимание на все и выделяли что-то самое примечательное. Вот, например, фамилии, происходящие от внешнего вида — Белый и Нечупара. А от привычек или ярких признаков характера Бабий или Мовчан. По орудиям труда, которые использовал или изготовлял предок — Кочерга, Лопата; одежды, которую одевал или шил — Чоботенко; пищи, которые умело готовил или любил есть — Мамалыга, Борщ, Голубец. Интересно, что фамилии Козак, Козаченко, Козакевич могут происходить либо от предка-казака. Окончание -ук, -енко может указывать, что эту фамилию дали сыну. Например, Иванчук — сын Ивана, Тимошенко — сын Тимофея, Пономаренко — сын пономаря, Шевченко — сын сапожника, Порошенко — пошел от слова порох, вероятно, имелось в виду — сын того, кто имел дело с порохом.

Более 22 тысяч украинцев, согласно данным онлайн-карты фамилий, имеют фамилию Середа, 376 украинцев — Недиля. Если фамилия – это день недели, то ваш предок, скорее всего, родился именно в этот день.

Наука о происхождении имен собственных называется ономастика, а происхождением фамилий и имен изучает антропонимика — изучая, можно узнать немного интересного.

Ранее Телеграф писал, какие фамилии имеют потомки украинских дворян.