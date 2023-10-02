Три найпопулярніші прізвища в Україні - що вони означають та звідки походять

Найбільш розповсюджені українські прізвища

В Україні прізвища вражають різноманітністю, серед них є унікальні, зокрема, козацькі, а є й доволі розповсюджені. Серед українських прізвищ найбільш поширені — Шевченко, Мельник, Коваленко та інші.

За статистикою найпопулярнішим є Шевченко — таке прізвище мають понад ​158 тисяч людей. На другому прізвище Мельник — його мають більше 155 тисяч українців. На третьому місці Коваленко — налічує понад 133 тисячі носіїв. Як виникли ці прізвища та що означають — розповіла ​Наталія Рульова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

"З давніх-давен наші предки давали своїм дітям різні імена, щоб їх розрізняти. Коли чисельність населення зросла, з'явилося багато людей з однаковими іменами. Тож люди придумували собі прізвиська. До прикладу, жили в одному селі три Івани. Один працював ковалем, тож його прозивали Іван Коваль. Другий жив за церквою — і його назвали Зацерковний. Третій Іван був дуже високим, тож і кликали Високим. Ось так ознаки, за якими можна було розрізнити людей, лягали в основу прізвиськ, а потім і прізвищ", — каже науковиця.

Найпопулярніші в Україні прізвища походять від професій. Це Мельник, Швець, Кравець, Боднар і похідні — Мельничук, Кравченко, Боднаренко тощо.

Багато прізвищ, які походять від назв тварин — Ведмідь, Вовк, Заєць, Лисиця.

"Навмисне давали прізвиська, які походять від страшних та грізних тварин, яких боялися. Усе для того, щоб відвернути нечисту силу. Звідси й походять прізвища Вовк, Ведмідь. А якщо хотіли підкреслити розум чи хитрість, то називали Сова, Лисиця. Прізвисько ще давали людям, схожим на відповідну тварину зовнішньо чи характером, наприклад, Заєць — бо боягуз. Так само є багато прізвищ, що походять від рослини — їх або використовували в їжу, або жили поблизу від них, або були чимось схожими на ці рослини. Як от Дуб, Калина", — каже Наталія Рульова.

Зі слів дослідниці, придумуючи прізвисько, українці звертали увагу на все і виокремлювали щось найпримітніше. Ось, до прикладу, прізвища, які походять від зовнішнього вигляду — Білий та Нечупара. А від звичок чи яскравих ознак характеру — Бабій чи Мовчан. За знаряддями праці, які використовував чи виготовляв предок — Кочерга, Лопата; одягу, який одягав чи шив — Чоботенко; харчів, які вміло готував чи любив їсти — Мамалига, Борщ, Голубець. Цікаво, що прізвища Козак, Козаченко, Козакевич можуть походити або від предка-козака. Закінчення -ук, -енко може вказувати, що це прізвище дали синові. Наприклад, Іванчук— син Івана, Тимошенко — син Тимофія, Пономаренко — син пономаря, Шевченко — син шевця, Порошенко — пішло від слова порох, йомвірно, малось на увазі — син того, хто мав справу з порохом.

Понад 22 тисячі українців, згідно з даними онлайн-карти прізвищ, мають прізвище Середа, 376 українців — Неділя. Якщо прізвище — це день тижня, то ваш предок, скоріш за все, народився саме в цей день.

Наука про походження власних назв називається ономастика, а походженням прізвищ та імен вивчає антропоніміка — вивчаючи, можна дізнатися ьагато цікавого.

Раніше "Телеграф" писав, які прізвища мають нащадки українських дворян.