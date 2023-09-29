Ваші пращури могли бути священиками: які українські прізвища несуть "церковний слід"
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За прізвищем можна спробувати зрозуміти рід діяльності ваших предків
Деякі українські прізвища утворилися за часів Запорізької Січі — від прізвиськ козаків, інші ж спочатку виникли жартома. Є й категорія прізвищ, що має "церковний слід".
Про це пише abetka.ukrlife.org. Деякі прізвища свідчать, що предки їх носіїв були якимось чином пов’язані з церквою, і навіть були священиками.
Йдеться про такі прізвища як: Дяк, Дяченко, Співак, Пономар, Пономаренко. Тут однозначно простежується "церковний слід" — Дяк — похідне від диякон (церковний чин), паламар — служитель православної Церкви, зобов’язаний служити при богослужінні, а також дзвонити в дзвони. Мають церковне коріння й прізвища, що виникли від спотворення цього слова — Паламар, Паламаренко, Паламарчук.
Крім того, особняком стоять прізвища, які присвоювалися особам духовного звання після закінчення семінарій та Могилянської Академії у 18-19 століттях. Вони мали відрізняти освічених священиків від загальної маси людей.
Мова про такі прізвища:
- Вознесенський,
- Нікольський,
- Рождественський,
- Спасокукоцький,
- Спаський
Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища українців, які можуть вказувати на єврейське коріння. Дехто навіть не підозрює про це.