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Ваші пращури могли бути священиками: які українські прізвища несуть "церковний слід"

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Церква Святої Трійці (Жовква) Новина оновлена 29 вересня 2023, 15:26
Церква Святої Трійці (Жовква). Фото Wikipedia

За прізвищем можна спробувати зрозуміти рід діяльності ваших предків

Деякі українські прізвища утворилися за часів Запорізької Січі — від прізвиськ козаків, інші ж спочатку виникли жартома. Є й категорія прізвищ, що має "церковний слід".

Про це пише abetka.ukrlife.org. Деякі прізвища свідчать, що предки їх носіїв були якимось чином пов’язані з церквою, і навіть були священиками.

Йдеться про такі прізвища як: Дяк, Дяченко, Співак, Пономар, Пономаренко. Тут однозначно простежується "церковний слід" — Дяк — похідне від диякон (церковний чин), паламар — служитель православної Церкви, зобов’язаний служити при богослужінні, а також дзвонити в дзвони. Мають церковне коріння й прізвища, що виникли від спотворення цього слова — Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

Крім того, особняком стоять прізвища, які присвоювалися особам духовного звання після закінчення семінарій та Могилянської Академії у 18-19 століттях. Вони мали відрізняти освічених священиків від загальної маси людей.

Мова про такі прізвища:

  • Вознесенський,
  • Нікольський,
  • Рождественський,
  • Спасокукоцький,
  • Спаський

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища українців, які можуть вказувати на єврейське коріння. Дехто навіть не підозрює про це.

Теги:
#Церква #Предки #Прізвища