Ваші пращури могли бути священиками: які українські прізвища несуть "церковний слід"

За прізвищем можна спробувати зрозуміти рід діяльності ваших предків

Деякі українські прізвища утворилися за часів Запорізької Січі — від прізвиськ козаків, інші ж спочатку виникли жартома. Є й категорія прізвищ, що має "церковний слід".

Про це пише abetka.ukrlife.org. Деякі прізвища свідчать, що предки їх носіїв були якимось чином пов’язані з церквою, і навіть були священиками.

Йдеться про такі прізвища як: Дяк, Дяченко, Співак, Пономар, Пономаренко. Тут однозначно простежується "церковний слід" — Дяк — похідне від диякон (церковний чин), паламар — служитель православної Церкви, зобов’язаний служити при богослужінні, а також дзвонити в дзвони. Мають церковне коріння й прізвища, що виникли від спотворення цього слова — Паламар, Паламаренко, Паламарчук.

Крім того, особняком стоять прізвища, які присвоювалися особам духовного звання після закінчення семінарій та Могилянської Академії у 18-19 століттях. Вони мали відрізняти освічених священиків від загальної маси людей.

Мова про такі прізвища:

Вознесенський,

Нікольський,

Рождественський,

Спасокукоцький,

Спаський

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища українців, які можуть вказувати на єврейське коріння. Дехто навіть не підозрює про це.