Найдовше прізвище в Україні: мешканець Тернополя здивував мережу (відео)

Вигадував собі нове ім’я та прізвище чоловік не сам

У Тернополі живе українець із найдовшим ім’ям та прізвищем. Його паспортні дані складаються практично зі 100 символів.

Історією поділилися "Т1 Новини". Чоловік змінює документи вже вчетверте і щоразу його ім’я стає дедалі довшим.

Паспортні дані тернополянина ледве вміщуються на ID-картці. А звуть його Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав (прізвище) Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко (ім'я).

Фото со страницы Facebook

За словами чоловіка, він вирішив змінити свої паспортні дані ще в 2010 році, коли йому було 24 роки. Але підкреслив, що якби він мав можливість, то зробив би це раніше.

Тернополянин розглядав кілька варіантів нового імені та вже чотири рази змінював паспорт. А головною метою було показати, що він має право вибору.

"Підтекст у тому, що я ніби Володимир (тобто я хочу бути у мирі з усім). А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім, град, означають, що намагаюся дати опір усьому", — каже чоловік.

Спершу він комбінував прізвище та ім’я за інформацією з Вікіпедії. І якби можна було, то зробив би прізвище ще довшим — на 70 символів.

"Відкрив вікіпедію, почав комбінувати, з основних частин зібрав ім’я та додав суфікс "лав", переніс його в кінець. Якби була більша кількість символів у реєстрі, а так зараз максимум 50, то в мене так і є 50 з дефісом", — додав чоловік.

За словами тернополянина, його близькі вже звикли до незвичайного імені. Але скорочують його до "Бронік" чи "Бронівогневладислав". Жодних питань до нього не виникає і в держустановах, у тому числі й у банках. У мережі правда таке ім’я та прізвище здивували українців.

Але є в його документах і звичний для всіх рядок. По батькові тернополян не змінював, а залишив "Миколайович".

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