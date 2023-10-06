Эти фамилии давали бедным украинцам: проверьте, есть ли и ваша в этом списке

Сегодня эти фамилии утратили свое прямо значение

Украинские фамилии берут свое начало в 17–18 веке и могут означать принадлежность к дворянскому роду или семейству казаков. В любом случае, украинцы раньше получали фамилию за определенные особенности своего рода.

Общество "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова назвало фамилии, которые носили бедные украинцы. Возможно, современные потомки даже не знают, что означает их фамилия.

Чем ниже было сословие у украинцев в старину, тем меньше они могли позволить себе одежды, еды и развлечений. Более того, были и такие украинцы, у которых не было чем покрыть свое тело. Их называли бедняками и от этого слова произошли фамилии, которые сохранились и в наше время, однако свое прямое значение уже утратили.

Так, бедные украинцы носили фамилии:

Голик;

Голыш;

Голяк.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какие фамилии носили священнослужители. В этом списке пять фамилий, которые встречаются и по сей день.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько украинцев носят одинаковые фамилии. Оказывается, в стране и за ее пределами может жить несколько десятков тысяч ваших однофамильцев.