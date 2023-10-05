Откуда появилась фамилия Зеленский: три главные версии

Фамилии в старину давались не просто так

Украинские фамилии могут много рассказать о предках своих обладателей. При этом нередко существует не одна версия происхождения, как в случае с фамилией президента Украины — Зеленский.

О двух версиях происхождения фамилии "Зеленский" пишет waykun.com. Одна из них — эта фамилия могла появиться как производное от названия поселка Зеленое, и даваться его жителям. Как и одна из ее вариаций — Зелинский, в подражание польским фамилиям, оканчивающимся на -ский.

Еще одна версия — основой фамилии Зеленский послужило нецерковное имя Зеленя. Такое имя присоединялось родителями ребенка к полученному им при крещении. Это имя могло быть связано с символикой зеленого цвета, который в представлениях многих народов олицетворял весну, созревание, плодородие, воскресение, жизнь. Выражение "вечнозеленое" уже в старину подразумевало бессмертие. По одной из версий, желая обеспечить ребенку долгую и плодотворную жизнь родители нередко выбирали это имя для своего сына. Сын Зелени мог получить прозвище Зеленский, а потом оно трансформировалось в фамилию.

Вместе с тем зеленый – это цвет незрелости. Поэтому прозвище Зеленя мог носить и неопытный человек, не достигший соответствующего возраста.

В то же время, по данным сайта znachenie-familii.com, фамилия Зеленский возникла не позже середины 18 века. Первые упоминания о ней были обнаружены в летописях духовенства. В большинстве случаев это означает, что предок был священнослужителем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тернополе живет украинец с самым длинным именем и фамилией. Его паспортные данные состоят практически из 100 символов.