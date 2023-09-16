Многовековая традиция: почему украинки после замужества меняют фамилию

Фамилия женщины означает ее принадлежность к тому или иному роду

Еще несколько веков украинские мужчины брали фамилию жены после свадьбы. Но в современном обществе принято наоборот — женщина после свадьбы берет фамилию мужа и очень редко оставляет свою.

На портале Delo.ua рассказали о том, откуда пошла такая традиция среди украинцев. Примечательно, что во времена СССР ее не было.

Так, украинские женщины после замужества переходят на фамилию мужа примерно с XIV–XV веков. Это ознаменовало переход в семью мужа и варианта оставить свою девичью фамилию не было. В метрических книгах XIX–XX веков прослеживается доминирующую роль мужчин.

В этих записях есть данные об именах и фамилиях украинцев, эти данные всегда записывали первыми в свидетельство о браке и метрику ребенка. При этом запись женщины выглядела следующим образом: возле имени ставили фамилию ее отца, а не матери.

Фамилия женщин записывалась в притяжательной форме, тем самым указывая на то, кому она "принадлежит" — сначала отцу, а потом супругу. Примечательно, что в период нахождения Украины в составе СССР смена фамилии для женщины была не обязательной. В Кодексе о браке и семье УССР было сказано, что молодожены могут сами решить, какая фамилия будет общей — жены или мужа. Также разрешалось, чтобы каждый из них остался на своей фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии указывают на принадлежность к знатному роду. В списке есть много фамилий, которые украинцы носят и по сей день.