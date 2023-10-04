В ваших жилах может течь сарматская или скифская кровь, если фамилия звучит так

Некоторые из этих фамилий принадлежат известным украинцам

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. Например, о его предках.

Об этом на своем YouTube-канале сообщает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич. Он отмечает, что среди украинских родовых имен можно найти и фамилии, которые ведут и к скифам, и к сарматам. Возможно, если ваша фамилия звучит так, то вы являетесь предками этих народов.

Среди скифских фамилии профессор перечислил такие:

Завізіон;

Демідіон;

Аріон;

Фалион;

Фарион.

"А еще "глубже" (в истории — Ред.) сарматов находятся скифы. Их много, но я назову Передирія, Передрія, Пердрій, Передерій, Передерієнко, Передерійчук і всі ігщі похідні. Что такое передрая? Это скиф заморский", — рассказывает Масляк.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии давали друг другу украинские козаки.

Также мы сообщали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.