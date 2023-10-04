В ваших жилах может течь сарматская или скифская кровь, если фамилия звучит так
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые из этих фамилий принадлежат известным украинцам
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. Например, о его предках.
Об этом на своем YouTube-канале сообщает профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Масляк Петр Алексеевич. Он отмечает, что среди украинских родовых имен можно найти и фамилии, которые ведут и к скифам, и к сарматам. Возможно, если ваша фамилия звучит так, то вы являетесь предками этих народов.
Среди скифских фамилии профессор перечислил такие:
Завізіон;
Демідіон;
Аріон;
Фалион;
Фарион.
"А еще "глубже" (в истории — Ред.) сарматов находятся скифы. Их много, но я назову Передирія, Передрія, Пердрій, Передерій, Передерієнко, Передерійчук і всі ігщі похідні. Что такое передрая? Это скиф заморский", — рассказывает Масляк.
Напомним, ранее мы писали о том, какие фамилии давали друг другу украинские козаки.
Также мы сообщали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.