У ваших жилах може текти сарматська чи скіфська кров, якщо прізвище звучить так

Деякі з цих прізвищ належать відомим українцям

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Наприклад, про його предків.

Про це на своєму YouTube-каналі повідомляє професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович. Він зазначає, що серед українських родових імен можна знайти і прізвища, які ведуть і до скіфів, і до сарматів. Можливо, якщо ваше прізвище звучить так, то ви є предками цих народів.

Серед скіфських прізвищ професор перерахував такі:

Завізіон;

Демідіон;

Аріон;

Фаліон;

Фаріон.

"А ще "глибше" (в історії — Ред.) сарматів знаходяться скіфи. Їх багато, але я назву Передирія, Передрія, Пердрій, Передерій, Передерієнко, Передерійчук і всі ігщі похідні. Що таке передрая? Це скіф заморський", — розповідає Масляк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які прізвища давали один одному українські козаки.

Також ми повідомляли про те, що дізнатися, звідки родом твої предки можна по закінченню прізвища. Існує стереотип, що більшість українських родових імен закінчується на “енко”, а прізвища, що закінчуються на “-ський”, “-цький”, “-жский” виключно польського походження. Однак, це не зовсім так.