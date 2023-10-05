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Звідки з’явилося прізвище Зеленський: три головні версії

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Першу згадку про це прізвище виявлено у літописах 18 століття Новина оновлена 05 жовтня 2023, 14:31
Першу згадку про це прізвище виявлено у літописах 18 століття. Фото Відкриті джерела

Прізвища за старих часів давалися не просто так

Українські прізвища можуть багато розповісти про предків своїх володарів. При цьому нерідко існує не одна версія походження, як у випадку з прізвищем президента України — Зеленський.

Про дві версії походження прізвища "Зеленський" пише waykun.com. Одне з них — це прізвище могло з’явитися як похідне від назви селища Зелене, і давалося його мешканцям. Як і одна з його варіацій — Зелінський, наслідуючи польські прізвища, що закінчуються на -ський.

Ще одна версія — основою прізвища Зеленського стало нецерковне ім'я Зеленя. Таке ім'я приєднувалося батьками дитини до отриманого ним при хрещенні. Воно могло бути пов’язане із символікою зеленого кольору, який в уявленнях багатьох народів уособлював весну, дозрівання, родючість, воскресіння, життя. Вираз "вічнозелений" вже в давнину мав на увазі безсмертя. За однією з версій, бажаючи забезпечити дитині довге та плідне життя батьки нерідко обирали це ім’я для свого сина. Син Зелені міг отримати прізвисько Зеленський, а потім воно трансформувалося у прізвище.

Натомість зелений – це колір незрілості. Тому прізвисько Зеленя могла носити і недосвідчена людина, яка не досягла відповідного віку.

Водночас за даними сайту znachenie-familii.com, прізвище Зеленський виникло не пізніше середини 18 століття. Перші згадки про нього були виявлені у літописах духовенства. Найчастіше це означає, що предок був священнослужителем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Тернополі живе українець із найдовшим ім’ям та прізвищем. Його паспортні дані складаються практично зі 100 символів.

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#Українці #Прізвища #Походження