Звідки з’явилося прізвище Зеленський: три головні версії

Прізвища за старих часів давалися не просто так

Українські прізвища можуть багато розповісти про предків своїх володарів. При цьому нерідко існує не одна версія походження, як у випадку з прізвищем президента України — Зеленський.

Про дві версії походження прізвища "Зеленський" пише waykun.com. Одне з них — це прізвище могло з’явитися як похідне від назви селища Зелене, і давалося його мешканцям. Як і одна з його варіацій — Зелінський, наслідуючи польські прізвища, що закінчуються на -ський.

Ще одна версія — основою прізвища Зеленського стало нецерковне ім'я Зеленя. Таке ім'я приєднувалося батьками дитини до отриманого ним при хрещенні. Воно могло бути пов’язане із символікою зеленого кольору, який в уявленнях багатьох народів уособлював весну, дозрівання, родючість, воскресіння, життя. Вираз "вічнозелений" вже в давнину мав на увазі безсмертя. За однією з версій, бажаючи забезпечити дитині довге та плідне життя батьки нерідко обирали це ім’я для свого сина. Син Зелені міг отримати прізвисько Зеленський, а потім воно трансформувалося у прізвище.

Натомість зелений – це колір незрілості. Тому прізвисько Зеленя могла носити і недосвідчена людина, яка не досягла відповідного віку.

Водночас за даними сайту znachenie-familii.com, прізвище Зеленський виникло не пізніше середини 18 століття. Перші згадки про нього були виявлені у літописах духовенства. Найчастіше це означає, що предок був священнослужителем.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Тернополі живе українець із найдовшим ім’ям та прізвищем. Його паспортні дані складаються практично зі 100 символів.