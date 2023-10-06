Ці прізвища давали бідним українцям: перевірте, чи є і ваше у цьому списку

Сьогодні ці прізвища втратили своє прямо значення

Українські прізвища беруть свій початок у 17–18 столітті та можуть означати приналежність до дворянського роду чи родини козаків. У будь-якому разі, українці раніше отримували прізвище за певні особливості свого роду.

Товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова назвало прізвища, які мали бідні українці. Можливо, сучасні нащадки навіть не знають, що означає їхнє прізвище.

Чим нижчим був стан українців за старих часів, тим менше вони могли дозволити собі одягу, їжі та розваг. На додаток, були й такі українці, які не мали чим покрити своє тіло. Їх називали бідняками й від цього слова утворилися прізвища, які збереглися й у наш час, проте своє пряме значення вже втратили.

Так, бідні українці носили прізвища:

Голик;

Голиш;

Голяк.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, які прізвища носили священнослужителі. У цьому списку п’ять прізвищ, які зустрічаються й досі.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки українців мають однакові прізвища. Виявляється, у країні та за її межами може жити кілька десятків тисяч ваших однопрізвищників.