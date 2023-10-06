Укр

Украинские фамилии, которые произошли от озер и лесов: проверьте свою

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фамилиям украинцев около 400 лет Новость обновлена 06 октября 2023, 16:01
Фамилиям украинцев около 400 лет. Фото Иллюстративное фото

В этом списке точно есть фамилии, которые носят современные украинцы

Каждая украинская фамилия имеет свою историю и значение. Некоторые фамилии указывают на казацкое или княжеское происхождение, а по другим понятно, как они были образованы.

На портале Romanko рассказали о том, откуда появились фамилии, связанные с названиями местности. Еще в 17 веке наши предки задумались над тем, что каждому человеку необходима фамилия.

Есть группа фамилий, которая произошла от названий местности, которая окружала украинцев или в котором они проживали. Такие фамилии произошли от слов поле, лес, поле, роща, луг, гора, река, озеро, сад и даже названий зданий: замок, кладовая, башня, плотина.

К этим словам прибавляли суффиксы "вый" или "ный" и таким образом получились следующие украинские фамилии:

  • Полевый
  • Лесовый
  • Гаевый
  • Лановый
  • Луговый
  • Горовый
  • Речковой
  • Озирный
  • Садовый
  • Замковый
  • Кладовый
  • Башенный
  • Загребельный

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторым украинским фамилиям тысяча лет. В этом списке может оказаться и ваша фамилия.

Теги:
#История #Украинцы #Фамилии #Происхождение