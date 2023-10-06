Украинские фамилии, которые произошли от озер и лесов: проверьте свою
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В этом списке точно есть фамилии, которые носят современные украинцы
Каждая украинская фамилия имеет свою историю и значение. Некоторые фамилии указывают на казацкое или княжеское происхождение, а по другим понятно, как они были образованы.
На портале Romanko рассказали о том, откуда появились фамилии, связанные с названиями местности. Еще в 17 веке наши предки задумались над тем, что каждому человеку необходима фамилия.
Есть группа фамилий, которая произошла от названий местности, которая окружала украинцев или в котором они проживали. Такие фамилии произошли от слов поле, лес, поле, роща, луг, гора, река, озеро, сад и даже названий зданий: замок, кладовая, башня, плотина.
К этим словам прибавляли суффиксы "вый" или "ный" и таким образом получились следующие украинские фамилии:
- Полевый
- Лесовый
- Гаевый
- Лановый
- Луговый
- Горовый
- Речковой
- Озирный
- Садовый
- Замковый
- Кладовый
- Башенный
- Загребельный
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторым украинским фамилиям тысяча лет. В этом списке может оказаться и ваша фамилия.