Украинские фамилии, которые произошли от озер и лесов: проверьте свою

В этом списке точно есть фамилии, которые носят современные украинцы

Каждая украинская фамилия имеет свою историю и значение. Некоторые фамилии указывают на казацкое или княжеское происхождение, а по другим понятно, как они были образованы.

На портале Romanko рассказали о том, откуда появились фамилии, связанные с названиями местности. Еще в 17 веке наши предки задумались над тем, что каждому человеку необходима фамилия.

Есть группа фамилий, которая произошла от названий местности, которая окружала украинцев или в котором они проживали. Такие фамилии произошли от слов поле, лес, поле, роща, луг, гора, река, озеро, сад и даже названий зданий: замок, кладовая, башня, плотина.

К этим словам прибавляли суффиксы "вый" или "ный" и таким образом получились следующие украинские фамилии:

Полевый

Лесовый

Гаевый

Лановый

Луговый

Горовый

Речковой

Озирный

Садовый

Замковый

Кладовый

Башенный

Загребельный

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторым украинским фамилиям тысяча лет. В этом списке может оказаться и ваша фамилия.