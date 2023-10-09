Сколько Путиных живет в Украине: несколько версий, откуда эта фамилия

Больше всего людей с этой фамилией в Украине в Запорожской области

Фамилии могут немало рассказать о предках своих обладателей. Например, фамилия президента россии имеет несколько версий происхождения и в Украине ее носят десятки людей.

Как пишет сайт koshachek.com, Путило, Путя и Путята – древнеукраинские нецерковные имена, широко распространенные в прошлые века. Их родители добавляли к имени своего ребенка, полученному им при крещении. Позднее на их основании и могла возникнуть фамилия Путин. По одной из версий, такие нецерковные имена могли давать ребенку, родившемуся в пути — при переезде либо путешествии.

Также, возможно в основе фамилии Путин лежит слово "путевый" — полезный, толковый, пригодный, порядочный. Вместе с тем в словаре Даля Путна – бестолковый человек.

Еще одна версия происхождения фамилии Путин связана со словом "путь". Возможно, такое прозвище, потом трансформировавшееся в фамилию, получали люди, которым не сиделось на месте, часто находящиеся в пути — либо по склонности характера, либо по роду деятельности.

Фамилия могла также стать сокращением от финской фамилии Путяйнен. Кроме того, фамилия Путин достаточно широко распространена в северной Италии. Слово "пути" с латинского языка переводится как "ребенок", а "путин" — как "детский". А вот по-литовски putinas – калина.

В то же время, по данным интерактивной карты на сайте "Рідні", в Украине может проживать 93 человека с фамилией Путин(а). Больше всего ее носителей зафиксировано в Запорожской области.

Стоит отметить, что на карте показаны данные о распространении фамилий в 2010-2013 годах. Сегодня картина может несколько отличаться, поскольку после начала войны в 2014 году и полномасштабного вторжения рф в Украину многие люди были вынуждены сменить место жительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда произошла фамилия Зеленский. Есть минимум три версии ее происхождения.