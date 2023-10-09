Скільки Путіних живе в Україні: кілька версій, звідки це прізвище

Найбільше людей із цим прізвищем в Україні в Запорізькій області

Прізвища можуть чимало розповісти про предків своїх володарів. Наприклад, прізвище президента росії має кілька версій походження і в Україні його носять десятки людей.

Як пише сайт koshachek.com, Путіло, Путя та Путята – давньоукраїнські нецерковні імена, які були широко поширені в минулі століття. Їх батьки додавали до імені своєї дитини, отриманого нею при хрещенні. Пізніше на їх основі й могло виникнути прізвище Путін. За однією з версій, такі нецерковні імена могли давати дитині, яка народилася в дорозі — під час переїзду або подорожі.

Також, можливо, в основі прізвища Путін лежить слово "путящий" — корисний, тямущий, придатний, порядний. Водночас у словнику Даля Путна – безглузда людина.

Ще одна версія походження прізвища Путін пов’язана зі словом "шлях". Можливо, таке прізвисько, яке потім трансформувалося на прізвище, отримували люди, яким не сиділося на місці, які часто перебувають у дорозі — або за схильністю характеру, або за родом діяльності.

Прізвище могло також стати скороченням від фінського прізвища Путяйнен. Крім того, прізвище Путін досить поширене в північній Італії. Слово "путі" з латинської перекладається як "дитина", а "путін" — як "дитячий". А ось по-литовськи putinas – калина.

Водночас за даними інтерактивної карти на сайті "Рідні", в Україні може проживати 93 особи з прізвищем Путін(а). Найбільше її носіїв зафіксовано у Запорізькій області.

Варто зазначити, що на карті показані дані щодо поширення прізвищ у 2010-2013 роках. Сьогодні картина може дещо відрізнятися, оскільки після початку війни у 2014 році та повномасштабного вторгнення росії в Україну багато людей були змушені змінити місце проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки походить прізвище Зеленський. Є щонайменше три версії її походження.