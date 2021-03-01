В Украине заговорили о скорой отставке Ермака: кто запустил этот слух и что известно на данный момент

26 февраля в сети появились слухи о якобы отставке главы Офиса президента Андрея Ермака и замене его на руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

Об этом сообщил в Телеграм-канале блогер Борислав Береза.

В свою очередь журналист Игорь Соловей поделился своим анализом ситуации.

По его словам, Ермак 26 февраля выступал в Atlantic Council, где объяснил действия президента Украины Владимира Зеленского по отношению к главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а также очертил будущее отношений Украина-США.

И вот буквально на следующий день, 27 февраля начали активно распространяться слухи об отставке главы ОП со своей должности и назначения туда Кондратюка.

Такой поворот событий можно трактовать как ответ США на сигнал Ермака, который является нежелательным "визави" для администрации демократов. При этом Кондратюк имеет довольно тесные связи с окружением президента США Джо Байдена.

Стоит напомнить, что 1 марта в Верховной Раде установили новые камеры наблюдения, а также ввели специальную сенсорную кнопку для предотвращения "кнопкодавства".