Сенсорные кнопки и новые камеры: в Раде заявили, что "кнопкодавство" больше невозможно

С 1 марта в Верховной Раде Украины установили новые камеры наблюдения, а также ввели специальную сенсорную кнопку. Таким образом "кнопкодавство" в парламенте станет невозможным.

Об этом в своем посте в Телеграм-канале сообщил народный депутат Украины фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, поскольку были установлены новые камеры видеонаблюдения, теперь в Верховной Раде станет невозможным "кнопкодавить".

Стоит напомнить, что ранее в пятницу, 12 февраля следователи из Офиса Генерального прокурора вызвали на допрос народного избранника Украины, им оказался Владислав Поляк. Таким образом, нардеп стал первым, кто официально получил обвинения в "кнопкодавстве".