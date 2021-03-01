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Сенсорные кнопки и новые камеры: в Раде заявили, что "кнопкодавство" больше невозможно

Сенсорные кнопки и новые камеры: в Раде заявили, что "кнопкодавство" больше невозможно
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter

С 1 марта в Верховной Раде Украины установили новые камеры наблюдения, а также ввели специальную сенсорную кнопку. Таким образом "кнопкодавство" в парламенте станет невозможным.

Об этом в своем посте в Телеграм-канале сообщил народный депутат Украины фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Дмитрий Разумков говорит, что законопроект о лишении депутатского мандата за "кнопкодавство" должен быть принят

По его словам, поскольку были установлены новые камеры видеонаблюдения, теперь в Верховной Раде станет невозможным "кнопкодавить".

Стоит напомнить, что ранее в пятницу, 12 февраля следователи из Офиса Генерального прокурора вызвали на допрос народного избранника Украины, им оказался Владислав Поляк. Таким образом, нардеп стал первым, кто официально получил обвинения в "кнопкодавстве".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Верховна Рада.
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