Впервые в Украине народному депутату предъявлено обвинение в "кнопкодавстве"

Офис Генпрокурора вызвал на допрос народного депутата Украины Владислава Поляка. Он стал первым народным избранником, кому официально было предъявлено обвинение в "кнопкодавстве".

Об этом на своей странице в facebook сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова.

"Народный депутат Украины должным образом вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи", - отметила чиновник.

Напомним, уголовное производство по факту неоднократного голосования одним из народных депутатов вместо своего коллеги на пленарном заседании Верховной Рады было открыто еще в феврале 2020 года. Тогда уже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка сообщал, что Владислава Поляка ожидает наказание в виде штрафа на "достаточно существенную сумму". Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.