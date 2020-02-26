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Среда, 26.02.2020
Рябошапка прокомментировал первое дело о кнопкодавстве депутата
Рябошапка прокомментировал первое дело о кнопкодавстве депутата
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Рябошапка прокомментировал первое дело о кнопкодавстве депутата

Рябошапка прокомментировал первое дело о кнопкодавстве депутата
01:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Депутата Владислава Поляка ожидает наказание в виде штрафа на «достаточно существенную сумму».

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал первое дело о кнопкодавстве депутата. Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о возбуждении первого дела о кнопкодавстве.

"Мы, кажется, только в прошлую пятницу, как только узнали об этом факте, зарегистрировали уголовное производство. И сейчас там готовится план действий для того, чтобы расследовать, чтобы собрать достаточно доказательств", - рассказал генпрокурор.

Он добавил, что депутата ожидает наказание в виде штрафа на "достаточно существенную сумму".

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Как сообщалось, генпрокурор открыл уголовное производство по факту неоднократного голосования одним из народных депутатов вместо своего коллеги на пленарном заседании Верховной Рады 21 февраля. Соответствующая информация была обнародована средствами массовой информации. Досудебное расследование поручено следователям ГБР. По данным СМИ, производство открыто против внефракционного депутата Владислава Поляка.

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Все по теме:

Кнопкодавство, Руслан Рябошапка, Владислав Поляк, Первое дело о кнопкодавстве.
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