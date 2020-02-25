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Зеленский назначил замглавы Минздрава Соловьева заместителем секретаря СНБО

Зеленский назначил замглавы Минздрава Соловьева заместителем секретаря СНБО
22:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №57/2020, обнародованном на сайте президента во вторник вечером.

Соловьев родился в г.Запорожье. Учился в Днепропетровской государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова, (1996 г) и Днепропетровском университете экономики и права, (2006г., специальность "экономика предприятий").

2003-2007 гг. - директор ГП "Украинский медицинский центр сертификации" ("УМЦС").

2007-2008гг. - глава Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения.

2010г. - глава Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главный госинспектор Украины по контролю качества лекарственных средств.

2010-2011гг. - глава Госслужбы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками.

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2011-2014гг. - глава Госслужбы Украины по лекарственным средствам (Гослекслужбы). До текущего назначения занимал должность замминистра здравоохранения Украины.

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Минздрав, СНБО, Владимир Зеленский, Замглавы Минздрава, Соловьев Алексей.
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