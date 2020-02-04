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Разумков настаивает на принятии закона о лишении мандата за "кнопкодавство"

Разумков настаивает на принятии закона о лишении мандата за "кнопкодавство"
11:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Спикер ВР Дмитрий Разумков говорит, что законопроект о лишении депутатского мандата за "кнопкодавство" должен быть доработан.

Парламент должен доработать и принять законопроект о досрочном прекращении полномочий народного депутата в случае установления судом факта неличного голосования.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время выступления на открытии третьей сессии парламента девятого созыва.

Он отметил, что парламент сделал первые шаги в этом направлении, в частности, "введена уголовная ответственность" за голосование за своих коллег в сессионном зале.

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"Однако мы обещали, что люди будут терять мандат, если они это будут делать не персонально", - отметил Разумков.

Также он напомнил, что на сегодняшний день существует отрицательное решение Конституционного суда Украины по этому законопроекту.

"Однако я думаю, что этот законопроект должен быть доработан и мы, как народные депутаты, и я в том числе, будем настаивать на том, чтобы выполнить это обещание", - отметил Разумков.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2019 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата.

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В конце декабря Конституционный суд признал законопроект неконституционным, а 14 января парламент официально получил заключение КС по законопроекту.

15 января Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту установить 30-дневный срок представления предложений и поправок в законопроект №1027.

Напомним, Всеукраинский съезд партии "Слуга народа" состоится 15 февраля.

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Верховная Рада, ВР, Кнопкодавство, Дмитрий Разумков.
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