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Заседание парламента: Разумков открыл третью сессию Рады IX созыва

Заседание парламента: Разумков открыл третью сессию Рады IX созыва
10:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл третью пленарную сессию парламента 9 созыва.

Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил третью сессию открытой. На утреннем пленарном заседании зарегистрировались 360 нардепов. На открытии сессии присутствуют члены правительства.

Депутаты стоя заслушали Гимн Украины перед началом работы, а также обменялись словами "Слава Украине" и "Героям слава". В зале зарегистрировались 360 народных депутатов. Заседание началось с выступления Разумкова.

"Согласно статье 83 Конституции Украины третью сессию Верховной Рады IX созыва объявляю открытой", - сказал Разумков.

Верховная Рада планирует во вторник, 4 февраля, предварительно одобрить законопроект об уменьшении количества народных депутатов.

Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте парламента.

Так, законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" в частности предусматривает, что что количество парламентариев должно сократись с 450 до 300. Верховная Рада направила этот документ в Конституционный Суд 3 сентября. Решение же о признании его конституционным Большая палата КСУ приняла во время заседания 16 декабря, а уже 13 января Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту предварительно одобрить этот проект закона. Рассмотрение этого вопроса депутаты запланировали четвертым вопросом во вторник.

Начать же заседание, после официального открытия третьей сессии и утверждения повестки дня на нее, Рада собирается по принятию двух кадровых решений - освобождение Алены Бабак от должности министра развития громад и территорий и назначение на эту должность, а также на должность вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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В первый день работы новой сессии ВР также намерена определиться относительно дальнейшей работы над четырьмя законопроектами о внесении изменений в Конституцию, инициированных Президентом. По каждому из документов КС предоставил свои выводы, рассмотрев которые, профильный комитет предложил парламенту установить новые сроки их повторной подготовки и доработки. Один из законопроектов (№1027) касается дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий депутатов.

Второе чтение в Раде должен пройти президентский заокнопроект №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" и правительственная инициатива №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря ".

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Верховная Рада, Депутаты, Заседание Рады, Дмитрий Разумков, Сессия Рады IX созыва.
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