Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"

Новости Украины:Всеукраинский съезд партии "Слуга народа" состоится 15 февраля.

Третий этап съезда партии "Слуга народа" состоится 15 февраля, в частности, будут обсуждаться изменения в устав и стратегия по местным выборам. Об этом заявил в кулуарах Рады председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко.

"Мы приглашаем 15 числа прессу на третий этап съезда, будут изменения в статус обсуждаться и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом", - отметил Корниенко.

По его словам, параллельно будет происходить системный сбор местных депутатов и голов, которых в конце декабря были избраны в объединенных общинах.

"Мы их собираем, будем немножко учить, депутатов один день, председателей два дня", - сказал Корниенко.

Напомним, "Слуга народа" выдвинула на промежуточные выборы в округе №179 Харьковской области Викторию Алексейчук.