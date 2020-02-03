Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Украинцам разрешили растаможивать автомобили онлайн
Украинцам разрешили растаможивать автомобили онлайн
Иран перестал делиться с Киевом доказательствами после утечки секретной записи
Иран перестал делиться с Киевом доказательствами после утечки секретной записи
Экс-игрок Динамо отказался переходить в российский чемпионат
Экс-игрок Динамо отказался переходить в российский чемпионат
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль (Фото)
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль (Фото)

Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"

Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"
15:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Всеукраинский съезд партии "Слуга народа" состоится 15 февраля.

Третий этап съезда партии "Слуга народа" состоится 15 февраля, в частности, будут обсуждаться изменения в устав и стратегия по местным выборам. Об этом заявил в кулуарах Рады председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко.

"Мы приглашаем 15 числа прессу на третий этап съезда, будут изменения в статус обсуждаться и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом", - отметил Корниенко.

По его словам, параллельно будет происходить системный сбор местных депутатов и голов, которых в конце декабря были избраны в объединенных общинах.

"Мы их собираем, будем немножко учить, депутатов один день, председателей два дня", - сказал Корниенко.

Разумков о возможности сокращения количества нардепов: Я не гадалка

Напомним, "Слуга народа" выдвинула на промежуточные выборы в округе №179 Харьковской области Викторию Алексейчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Депутаты, Слуга народа, Александр Корниенко, Съезд партии Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о задержках посылок из Китая
Почта предупредила о задержках посылок из Китая
Стала известна дата съезда партии &quot;Слуга народа&quot;
Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"
Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади на вокзалах
Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади на вокзалах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.01 – 02.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь