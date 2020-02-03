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В Слуге народа определились с кандидатом на довыборах в Раду в 179 округе

В Слуге народа определились с кандидатом на довыборах в Раду в 179 округе
13:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Слуга народа" выдвинула на промежуточные выборы в округе №179 Харьковской области Викторию Алексейчук

Съезд партии "Слуга народа" определился с кандидатом на промежуточные выборы народного депутата на 179 округе в Харьковской области, которые пройдут 15 марта 2020 года.

"Сегодня съезд партии "Слуга народа" выдвинул Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты на 179 округе в Харьковской области", - сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Алексейчук – юрист, доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член международной организации "Конгресс криминалистов". Ранее она баллотировалась в Верховную Раду на 174 округе в Харькове.

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Промежуточные выборы на 179 округе были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера, который 6 ноября возглавил Харьковскую областную государственную администрацию.

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Все по теме:

Верховная Рада, Промежуточные выборы, Слуга народа, Округ№ 179, Виктория Алексейчук.
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