Зачем продавать собак, если есть субсидия? "Нафтогаз" отреагировал на слова Брагаря

Новости Украины:В "Нафтогазе" заявили, что семьи, которые тратят 20% своего дохода на коммуналку, могут оформить субсидию.

Компания "Нафтогаз" заявила, что не нужно продавать домашних любимцев для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".

В Нафтогаз сообщили, что семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

"В Госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что удобный сайт о субсидиях teplo.gov.ua сейчас не отвечает. Поэтому для информации пользователям можно заходить на сайт Минсоцполитики.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - отметили в сообщении.

Как сообщалось ранее, во время обсуждения цены в платежках в эфире одного из телеканалов на ток-шоу 25-летний нардеп из "Слуги народа" Евгений Брагар предложил пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, некоторые пользователи Facebook, реагируя на заявления "Слуги народа", начали флешмобы типа "#продайсобакусплатизагаз" и "#не_продам_свою_собаку".

Напомним, нардеп "Слуги народа" предложил украинской пенсионерке оплатить коммуналку продав собаку.