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"#Не_продам_свою_собаку": нардеп "Слуги народа" Брагар извинился за свои слова

"#Не_продам_свою_собаку": нардеп "Слуги народа" Брагар извинился за свои слова
15:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:Нардеп "Слуги народа" говорит, что не имел целью кого-либо обидеть.

При обсуждении цены в платежках в эфире одного из телеканалов на ток-шоу 25-летний нардеп из "Слуги народа" Евгений Брагар предложил пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг. Его предложение вызвало эмоциональную реакцию пользователей соцсетей, передает УНН.

"Если элитной породы собака во дворе, она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить (коммунальные услуги - ред.)", - сказал Брагар, комментируя ситуацию пенсионерки, которой не хватает денег на платежки.

Реагируя на эти слова, коллега Евгения, народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в своем Telegram -канале иронично предложил пенсионерам, у которых нет собак элитной породы, таких собак, например, "ловить или красть". "Как быть с теми пенсионерами, у которых нет собак элитной породы? Я думаю, нужно рекомендовать им ловить или красть где-то собак элитных пород. Можно даже законодательно определить им сезон охоты на собак элитных пород, совпадающий с отопительным сезоном. Специальные места отвести, для ловли собак, общество ловителей собак элитных пород зарегистрировать. И платить пенсии борзыми щенками, вырастил- продай", - написал нардеп.

Кроме того, некоторые пользователи Facebook, реагируя на заявления "Слуги народа", начали флешмобы типа "#продайсобакузаплатизагаз" и "#не_продам_свою_собаку".

Более гневные комментарии начали появляться и на странице самого Брагаря в соцсети. Так, под последним постом нардепа можно увидеть такие комментарии как "Продай собаку - заплати за газ! Продай душу - стань депутатом?", а также много нецензурной брани. Некоторые из пользователей даже придумал мем о Брагаре.

"Можно продать собаку": нардеп предложил пенсионерке необычный способ оплаты коммуналки

На комментарии в конце концов около 15:00 в субботу нардеп Баргар сам отреагировал у себя в Facebook, опубликовав публичное извинение за свое заявление.

"Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни. Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова", - написал политик.

"Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"

Напомним, Президент Зеленский поручил выровнять по Украине уменьшение платежек за тепло до 25-30%.

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Коммуналка, Слуга народа, Максим Бужанский, Евгений Брагарь.
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