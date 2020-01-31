"Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"

Новости Бизнеса:В Кабмине намерены существенно снизить расходы украинцев на оплату коммунальных услуг.

Правительство нацелено снизить расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг до уровня не более 15% от бюджета семьи с помощью энергомодернизации жилья.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале, со ссылкой на заявление премьер-министра Алексея Гончарука во время рабочей поездки в Житомир.

"Цель правительства - сделать так, чтобы расходы людей на коммунальные услуги были не больше 15% семейного бюджета. Самый эффективный способ снизить затраты - повысить энергоэффективность зданий. В платежке две составляющие - цена тепла и объем потребления. Существенно уменьшить потребление можно за счет энергоэффективных мероприятий. Экономия от 25% до 60% тепла - ведет к уменьшению суммы в платежке", - цитирует пресс-служба Гончарука.

В качестве примера эффективности мер по модернизации жилья премьер сравнил два дома в Житомире.

"Результат термомодернизации - жители энергоэффективного дома платят за отопление в среднем вдвое меньше, чем жители соседнего дома. В среднем за двухкомнатную квартиру в энергоэффективном доме жители платят 677 грн, их соседи на той же улице в доме, который требует термомодернизации - 1211 грн", - цитирует пресс-служба Гончарука.

В пресс-службе отметили, что в модернизированном доме заменили окна, входные двери, двери в тамбуре, двери в полуподвальных помещениях, провели теплоизоляцию дома. В целом на энергоэффективные мероприятия потратили 889 тыс. грн. Значительную часть этих денег компенсировали из государственного (285 тыс. грн), городского (267 тыс. грн) и областного бюджетов (8 тыс. грн).

Как сообщалось ранее, в конце декабря Кабинет министров запустил пилотную программу, которая позволит провести энергомодернизацию тысячи многоэтажек в 10 городах Украины в 2020 году.

Фонд энергоэффективности начал работу в апреле 2019 года. Программы фонда предусматривают компенсацию 50% затрат на замену в многоэтажном секторе строительных материалов более эффективными, энергоаудит, проектные и энергосервисные работы.