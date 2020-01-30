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Гончарук: Продажа лицензий на добычу недр будет проходить в системе Prozorro

Гончарук: Продажа лицензий на добычу недр будет проходить в системе Prozorro
23:45 Чт, 30 Январь 2020 Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Украины:Алексей Гончарук: Обогащение коррупционеров за счет природных ископаемых - недопустимо.

Продажа лицензий на добычу недр в Украине будет осуществляться исключительно с помощью аукционов в системе ”Прозорро.Продажи”, заявил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

”Обогащение коррупционеров за счет природных ископаемых - недопустимая история. Недра Украины будут работать исключительно в интересах украинского народа”, - подчеркнул премьер.

Гончарук сообщил, что поручил главам областных госадминистраций совместно с Госгеонедрами разместить электронный ”Инвестиционный атлас недропользователя” на официальных сайтах ОГА с перечнем объектов, которые могут заинтересовать инвесторов.

Также премьер призвал органы местного самоуправления максимально приобщиться к наполнению этого атласа и обеспечить предоставление конкретных инвестиционных предложений.

Напоминаем, ранее премьер Гончарук заявлял о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти.

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Кабмин, Премьер, Алексей Гончарук.
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