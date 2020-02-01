Зеленский приказал снизить коммуналку на 25% во всех областях Украины (Видео)

Новости Украины:Владимир Зеленский дал поручение Кабинету министров Украины выровнять снижение цены по теплу, на 25-30 процентов, во всех областях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание выровнять снижение сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение до 25-30% во всех областях страны. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один - получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - заявил Президент.

Накануне под председательством Президента Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилом фонде.

По его итогам заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив сообщила, что "с последней такой встречи, которая была в конце прошлого года, удалось немало - за декабрь потребителям было начислено к уплате за тепло на 5-35% меньше, эти цифры отличаются в зависимости от регионов".

"Действительно, уменьшение размера платежки за тепло пока не ощутимо во всех областях Украины, но мы все вместе с правительством, руководством НАК "Нафтогаза" и НКРЭКУ работаем, чтобы меньшие цифры в платежках увидел каждый гражданин. Пока некоторые области (Черновицкая и Николаевская) отстают", - добавила она.

По ее словам, "до конца отопительного сезона продолжится механизм применения скидок, и потребители увидят в платежках уменьшенные тарифы".

"Для тех домохозяйств, которые отапливают непосредственно газом, за январь тариф на газ составит 4,65 грн, и на 25% меньше, чем в январе 2019 года, когда он составлял 6,25 грн за куб. м. В этом году правительство планирует запустить программу термомодернизации многоквартирных жилых домов, чтобы и в следующем году размер платежки уменьшался", - рассказала чиновница.

Напомним, Алексей Оржель заявил, что праительство уже утвердило новые тарифы на газ для населения.