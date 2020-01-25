Скачать
Суббота, 25.01.2020
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Иван Редкач - Дэнни Гарсия: результаты взвешивания (Видео)
Иван Редкач - Дэнни Гарсия: результаты взвешивания (Видео)
25 января - приметы и обряды на Татьянин день
25 января - приметы и обряды на Татьянин день

Это точно: В правительстве подтвердили снижение цены на газ

Это точно: В правительстве подтвердили снижение цены на газ
11:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Алексей Оржель заявил, что праительство уже утвердило новые тарифы на газ для населения.

В правительстве анонсировали снижение цены на газ для украинцев. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал Алексей Оржель. По его слова, такое решение приняло правительство на заседании 24 января.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря подписанию договора на транзит газа. Это помогло стабилизтровать ситуацию на рынке и стало положытельным сигналом для снижения цены для потребителей.

По его словам новые тарифы уже приняты, а все подробнсти он пообещал рассказать в понедельн к, 27 января.

Уровень ВИЭ должен составлять 70% к 2050 году - Минэкоэнерго

Как сообщалось ранее, глава "Нафтогаз" Андрей Кобалев также анонсировал снижение цены на газ. Он сообщил, что контракт на транзит российского газа помог снизить цены в Европе, а это значит, что того же следует ждать и украинцам. 

Напомним, Андрей Коболев анонсировал снижение цены на газ в Украине. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Тарифы, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Цена на газ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
02 Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
03 Украинская армия получила улучшенные танки Т-72
04 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
05 Зеленский: Украине сейчас нужен такой премьер, как Гончарук
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
&quot;Сменил курс по Украине&quot;: один из помощников Путина покидает Кремль
Один из помощников Путина покидает Кремль
Как начать любить себя: Тейлор Свифт призналась, что страдала от комплекса неполноценности (Фото)
Как начать любить себя: Тейлор Свифт призналась, что страдала от комплекса неполноценности (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь