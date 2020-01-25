Это точно: В правительстве подтвердили снижение цены на газ

Новости Украины:Алексей Оржель заявил, что праительство уже утвердило новые тарифы на газ для населения.

В правительстве анонсировали снижение цены на газ для украинцев. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал Алексей Оржель. По его слова, такое решение приняло правительство на заседании 24 января.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря подписанию договора на транзит газа. Это помогло стабилизтровать ситуацию на рынке и стало положытельным сигналом для снижения цены для потребителей.

По его словам новые тарифы уже приняты, а все подробнсти он пообещал рассказать в понедельн к, 27 января.

Как сообщалось ранее, глава "Нафтогаз" Андрей Кобалев также анонсировал снижение цены на газ. Он сообщил, что контракт на транзит российского газа помог снизить цены в Европе, а это значит, что того же следует ждать и украинцам.

Напомним, Андрей Коболев анонсировал снижение цены на газ в Украине.