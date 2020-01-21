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Уровень ВИЭ должен составлять 70% к 2050 году - Минэкоэнерго

Уровень ВИЭ должен составлять 70% к 2050 году - Минэкоэнерго
21:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В Минэкоэнерго надеются, что Украина к 2050 году откажется от угольной генерации, достигнет доли ВИЭ в 70%.

Украина может полностью отказаться от угольной генерации к 2050 году, доля возобновляемых источников (ВИЭ) в структуре производства электроэнергии к этому моменту может достичь порядка 70%, прогнозирует министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, представляя концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года.

"К 2050 году уровень ВИЭ должен составлять, порядка, 70%. У нас есть оценки, разные графики и сценарии реализации этой цифры, но самым главным является то, что это развитие (ВИЭ – ред.) должно быть экономически обоснованным", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Мы прогнозируем полное замещение угольной генерации к 2050 году. У меня есть надежда, и я, фактически, уверен, что это произойдет раньше, с учетом тех вызовов и проблем, которые в настоящее время несет это направление", – добавил министр.

В свою очередь, доля атомной генерации в энергобалансе страны к 2050 году снизится до 20-25%.

Согласно обнародованному на сайте министерства проекту концепции, среди основных направлений декарбонизации отмечается ориентация на энергоэффективность и энергосбережение, внедрение системного подхода к обращению с отходами, снижение энергоемкости ВВП Украины до среднего уровня стран ЕС, ориентация на экологически-чистый транспорт. В документе также отмечается роль развития конкуренции на украинских энергетических рынках, а также их интеграции с европейскими.

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По расчетам Минэкоэнерго, для перехода Украины к климатически-нейтральной экономике необходимо ежегодно обеспечивать привлечение инвестиций в среднем на уровне 5% ВВП.

"Конечно, мы тут говорим про все инвестиции, не только о государственном финансировании… Будут инвестиции за счет частного сектора – домохозяйства будут устанавливать панели, бизнес будет устанавливать генерацию или вкладывать средства в энергоэффективность. Роль государства – поощрять такие инвестиции", – прокомментировал замминистра Сергей Масличенко во время пресс-конференции.

Министерство рассчитывает, что концепция будет утверждена Кабинетом министров в первом квартале этого года, после того как пройдет экспертное обсуждение.

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Украина, ВВП, Алексей Оржель, Минэкоэнерго.
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